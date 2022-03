Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach dem 4:2-Sieg im ersten Spiel konnten die Löwen Frankfurt auch die erste Auswärtspartie dieser Playoff-Serie in der DEL2 gewinnen. Beim EHC Freiburg siegten die Gäste mit 4:1 und gerieten dabei nicht in einen frühen Rückstand wie am Mittwoch. Auf Seiten der Gastgeber konnte lediglich Patrick Kurz ein Ausrufezeichen setzen.

Im Vergleich zur ersten Partie am Mittwochabend waren die Löwen in den Anfangsminuten kaum wiederzuerkennen und gingen durch Adam Mitchell (5.) in Führung, statt zu einer ähnlichen Zeit bereits mit zwei Toren zurückzuliegen. Auch nach dem ersten Tor drückten die Löwen den Breisgauern ihr Spiel auf und blieben gefährlich. Als Nick Pageau wegen eines Stockschlags das Eis für zwei Minuten verlassen musste, nutzten die Hessen ihren Vorteil und Davis Vandane (19.) erzielte das 2:0 für dynamisch spielende Löwen.

Auch der zweite Durchgang sah zu Beginn nur die Gäste im Angriff, die durch Nathan Burns (26.) schließlich auf 3:0 erhöhen konnten und das Spiel bereits zu diesem Zeitpunkt entschieden war. Doch die Gastgeber erwiesen sich als standhaft und gaben nicht auf, wodurch sie durch Patrick Kurz (30.) immerhin den Anschlusstreffer erzielten. Dennoch waren es die Hessen, die das Geschehen dominierten und in Jake Hildebrand einen sicheren Rückhalt hatten, der mehrere Situationen entschärfen konnte.

Im Schlussdrittel hatten sich beide Mannschaften augenscheinlich mit dem Spielverlauf abgefunden und auf beiden Seiten waren nur wenige hochkarätige Chancen zu sehen. Grund zum Jubeln hatten die Löwen allerdings noch kurz vor Spielende, als der EHC Louis Benzing aus dem Tor nahm und Brett Breitkreuz (59.) die Scheibe ins leere Netz zum 4:1 für die Frankfurter einschieben konnte.

Somit liegen die Löwen in der Serie mit 2:0 vorne und benötigen noch zwei weitere Siege, um den Vorstoß ins Halbfinale perfekt zu machen. Für die Freiburger wird es indes eine sehr schwierige Aufgabe, diese Konstellation zu verändern.