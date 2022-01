Lesedauer: ca. 1 Minute

Lange waren Spielverlegungen und Vorsichtsmaßnahmen alles, was die Löwen Frankfurt zuletzt beschäftigt hatte. Mehrere Spieler mussten sich in Quarantäne begeben und das Hessenderby zwischen den Löwen und den Kassel Huskies in der DEL2 wurde kurzfristig abgesagt und neu terminiert. Jetzt strebt die Mannschaft von Bohuslav Subr nach mehr Konstanz.

Ganze zehn Tage liegt die letzte Partie der Löwen Frankfurt zurück. Zuletzt gewann das Team aus der Mainmetropole mit 5:2 gegen den EV Landshut. Nach diversen Trainingsunterbrechungen wird sich am Sonntagabend zeigen, ob die unfreiwillige Pause den Löwen zu alter Stärke verhelfen wird. Um 18:30 Uhr steht das Spiel gegen die Lausitzer Füchse an, die in der Frankfurter Eisporthalle zu Gast sein werden.

Trotz des erfolgreichen Jahresabschlusses hatten die Hessen in den letzten Wochen die Tabellenführung an die Towerstars aus Ravensburg abgeben müssen. Fünf Siege und fünf Niederlagen aus den letzten zehn Spielen stehen zu Buche – nicht vergleichbar mit der Serie von Erfolgen zu Beginn der Saison. Beschränkt man die Sicht jedoch lediglich auf die letzten sechs Begegnungen, so sieht die Welt etwas besser aus: vier Partien konnten die Frankfurter gewinnen.

Mehr Konstanz ist aus Bohuslav Subrs Sicht unbedingt nötig. Der Trainer der Löwen hofft dabei auf die Leistungsträger Carson McMillan, Tomas Sykora und Topscorer Rylan Schwartz. McMillan traf zuletzt dreimal in Folge und der junge Slowake Sykora erzielte gegen Landshut seinen zehnten Saisontreffer. Schwartz führt das Scorer-Ranking mit 34 Punkten an.

Auch wenn die Zahlen für sich sprechen, bleibt es abzuwarten, ob die Löwen ihr Potenzial im ersten Spiel nach der ungewollten Pause direkt wieder abrufen können. Historisch betrachtet, liegen die Vorteile ganz klar auf Frankfurter Seite: 21 der 29 Duelle gegen die Füchse konnten die Löwen für sich entscheiden. Das letzte Spiel im Dezember 2021 gewannen die Hessen mit 3:2.