Im sechsten Viertelfinalspiel der DEL2-Playoffs konnten sich die Kassel Huskies mit 5:0 gegen den EC Bad Nauheim durchsetzen und deren ersten Matchball somit abwehren. Die Nordhessen waren klar spielbestimmend und entschieden die Partie bereits im zweiten Drittel. Am Dienstag kommt es zum alles entscheidenden siebten Spiel.

Nach der Furore rund um den suspendierten Husky-Torwart Jerry Kuhn erwischten die Gäste aus Bad Nauheim den besseren Start und gingen (nach wie gewöhnlich mehreren Strafen auf beiden Seiten) durch Corey Trivino (19.) in Führung. Diese fiel nach einer Strafe gegen Mick Köhler im Überzahlspiel des ECN, der bis zur ersten Pause erfolgreich verteidigt werden konnte.

Insgesamt leisteten sich die Hausherren bei noch offenem Spielstand zu viele unnötige Fouls, wodurch auch das zweite Tor der Huskies in Unterzahl fiel: Brett Cameron (26.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0. Auch der dritte Treffer ließ nicht lange auf sich warten und Trivino (29.) schnürte den Doppelpack. Während die Nordhessen ihre Überzahlsituationen ausnutzen, blieben die Wetterauer bei sechs eigenen Powerplays – darunter auch in doppelter Überzahl – ohne Torerfolg. Schließlich markierte auch Cameron (33.) seinen zweiten Treffer an diesem Abend. Noch vor der zweiten Pause erhöhte Denis Sheryin (39.) per Rückhandschlenzer auf 5:0.

Entscheidend war an dieser Stelle auch die Leistung von Jonas Neffin, der den gesperrten Kuhn im Tor der Huskies ersetzte. 33 Schüsse gingen auf sein Tor, doch keiner fand den Weg über die Linie – eine schwache Chancenverwertung des ECN, der auch im Schlussdrittel keine zwingenden Mittel fand, um den Abstand zu verkürzen. Bis auf ein paar Stockschläge und Haken, die beim Hessenderby inzwischen zum Alltag gehören, passierte im letzten Durchgang nicht mehr fiel.

Kassel feiert dank eines effektiven Auftretens einen deutlichen Sieg gegen den Rivalen aus Bad Nauheim, der die Chance auf ein frühzeitiges Einziehen ins Halbfinale verpasste. Bereits am Dienstag wird entschieden, wer auf die Ravensburg Towerstars treffen wird.