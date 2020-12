Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Durch die deutliche Niederlage der Ravensburg Towerstars in Bad Nauheim und den Auswärtssieg der Kassel Huskies bei den Freiburger Wölfen können die Schlittenhunde das Weihnachtsfest als Tabellenführer feiern. Die hessischen Nachbarn aus Frankfurt konnten mit ihrem neuen Trainer Franz-David Fritzmeier den zweiten Sieg holen. Das einzige Penaltyschießen des Abends gab es in Kaufbeuren zu bestaunen, mit dem besseren Ende für die Hausherren.

Die Partien im Überblick:

EHC Freiburg – EC Kassel Huskies 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Der neue Tabellenführer der DEL2 kommt aus Hessen. Im Spitzenspiel setzten sich die Huskies gegen die Wölfe aus Freiburg durch. Paul Kranz (15.) leitete mit seinem Tor den Auswärtssieg ein. Nach einem tor- und strafzeitlosen Mittelabschnitt erhöhte Ryan Moser in der 46. Minute auf 2:0. Freiburg gab sich keinesfalls geschlagen, den einzigen weiteren Treffer der Partie erzielten allerdings die Gäste – Clarke Breitkreuz (55.) sorgte für den Schlusspunkt und die Tabellenführung für Kassel.

Löwen Frankfurt – EV Landshut 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) n.V.

Spiel zwei unter dem neuen Trainer Franz-David Fritzmeier – zu Gast am Ratsweg war der seit drei Spielen sieglose EV Landshut. Es dauerte auch keine zwei Minuten, bis der EVL zurücklag: David Suvanto (2.) erzielte die Führung der Löwen, die in den ersten beiden Spielabschnitten überlegen waren. In den letzten 20 Minuten konnten die Niederbayern aber zulegen und durch Phillip Messing fünf Minuten vor dem Ende den Ausgleich erzielen. In der Overtime setzten sich dann die Hausherren durch – Sebastian Collberg (64.) sorgte für den verdienten 2:1-Siegtreffer und den zweiten Löwen-Sieg im zweiten Spiel unter Fritzmeier.

Tölzer Löwen – Heilbronner Falken 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)

Die beiden Teams mit den wenigsten gespielten Partien standen sich gegenüber – die Löwen bestritten acht, die Falken sogar nur sechs Spiele. Es entwickelte sich eine muntere Partie, die durch Überzahl-Tore von Max French (2.) und Kevin Maginot (5.) mit einem 1:1 in die erste Pause ging. In einem ausgeglichenen Mittelabschnitt schossen Simon Thiel (31.) und Stefan Della Rovere (36.) eine 3:1-Führung für die Falken heraus, bis Manuel Edfeder (37.) für den Anschlusstreffer der Hausherren sorgte. Die Löwen waren es auch, die im letzten Drittel das Spiel an sich zogen: Ein Treffer Luca Tosto (50.) und ein Hattrick von Reid Gardiner (51., 58., 60.) machten am Ende den Sieg der Löwen perfekt.

EC Bad Nauheim – Ravensburg Towerstars 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Eine deutliche Pleite gab es für den Spitzenreiter, die Ravensburg Towerstars, bei den Roten Teufeln. Ein Doppelschlag der Hausherren durch Tore von Stefan Reiter (3.) und Cason Hohmann (4.) gleich zu Beginn läutete die Pleite des Tabellenführers ein. Auch im zweiten Spielabschnitt traf trotz eines Schussverhältnisses von 17:5 aus Sicht der Puzzlestädter nur Bad Nauheim – Andreas Pauli mit dem 3:0. Auch in den letzten 20 Minuten blieben die Towerstars glücklos und die Gastgeber drehten auf: Erneut Stefan Reiter (44.), James Arniel (49.) und abermals Andreas Pauli (54.) sorgten für den 6:0-Endstand und den ersten Shutout der Saison für Felix Bick.

ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) n.P.

Eine knappe Kiste entwickelte sich im Spiel des ESVK gegen die Bietigheim Steelers. Die Gäste konnten zunächst in Person von Calvin Pokorny (11.) in Führung gehen, ehe Kaufbeuren durch Max Oswald (24.) ausglich und durch Daniel Oppolzer (31.) sogar in Führung gehen konnte. Noch bevor es in die zweite Pause ging, hatten auch die Steelers eine passende Antwort parat – das 2:2 durch Rene Schoofs (37.). Der letzte Spielabschnitt war geprägt von vielen Strafzeiten, Tore fielen hierbei und auch in der darauffolgenden Overtime keine. Im folgenden Penaltyschießen waren nur John Lammers und Sami Blomqvist auf heimischer Seite erfolgreich und sicherten so den Heimerfolg der Allgäuer.

Lausitzer Füchse – Dresdner Eislöwen 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Im Ost-Derby in Weißwasser hatten die Gäste aus Dresden den besseren Start: Durch Tore von Toni Ritter (11.) und Jordan Knackstedt (18.) verbuchten die Eislöwen ein 2:0-Führung nach den ersten 20 Minuten. Ein Überzahlspiel gleich zu Beginn des zweiten Drittel brachte die Füchse wieder heran – Tomas Andres (21.) erzielte den Anschlusstreffer und nur wenig später markierte Feodor Boiarchinov (26.) den Ausgleich. 14:3 lautete das Schussverhältnis im letzten Drittel zu Gunsten der Dresdner. Als zudem noch der Lausitzer Lars Reuß auf der Strafbank Platz nehmen musste, war für die Gäste alles bereitet. Es schlugen aber die Hausherren zu: Rylan Schwartz (55.) erzielte in Unterzahl den vielumjubelten Lausitzer Siegtreffer.

Eispiraten Crimmitschau – Bayreuth Tigers 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Ihre einzigen zwei Siege der Saison holten die Bayreuth Tigers auswärts. Und auch die Partie im Sahnpark zu Crimmitschau konnten die Oberfranken für sich entscheiden. Markus Lillich (3.) sorgte für die frühe Führung, ehe im Mittelabschnitt Nicklas Mannes (23.) und Ville Järveläinen (38.) auf 3:0 erhöhten. Als Ivan Kolozvary (43.) zu Beginn des letzten Drittel in Unterzahl das vierte Bayreuther Tor erzielte, schienen die Hausherren endlich aufzuwachen: Die Treffer von Carl Hudson (47.) und Mario Scalzo (54.) konnten die Niederlage aber nicht mehr verhindern.