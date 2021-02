Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die hessischen Vertreter aus Kassel und Frankfurt behielten in ihren Heimspielen deutlich die Oberhand. Die drei anderen DEL2-Partien des Tages verliefen knapper. Während sich Kaufbeuren in Bad Nauheim in der regulären Spielzeit durchsetzen konnte, gewannen die Bayreuth Tigers und die Bietigheim Steelers ihre Begegnungen in der Verlängerung. Letztere schoben sich dadurch wieder auf Rang zwei vor.

Die Partien im Überblick:

Bietigheim Steelers – Dresdner Eislöwen 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) n.V.

Beide Mannschaften mussten zuvor eine Niederlage einstecken. Die Gäste schienen das aber besser abschütteln zu können und gingen durch Alexander Dotzler (8.) und Nick Huard (20.) in Führung. Die Steelers konnten im weiteren Verlauf der Partie durch Matt McKnight (21.) in Unterzahl und Riley Sheen (45.) in Überzahl ausgleichen, bevor René Schoofs (48.) erneut im Powerplay die Hausherren sogar in Front brachte. Dennis Swinnen (51.) sorgte mit seinem Treffer zum 3:3 dafür, dass die Begegnung in die Verlängerung ging. In dieser sicherte Matt McKnight (62.) den Heimsieg für Bietigheim.

Kassel Huskies – EV Landshut 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Beachtliche acht Siege aus den letzten neun Spielen holte der Spitzenreiter aus Hessen zuletzt. Nach 40 Minuten lagen die Huskies jedoch zurück: Marcus Power (7.) erzielte das bis dahin einzige Tor. Der EVL hielt zwei Drittel gut mit, wurde im Schlussabschnitt aber überrannt: Derek Dinger (47.), Brett Cameron (50., 57.) und Ryan Olsen (59.) schossen den Ligaprimus zum schlussendlich deutlichen 4:1-Heimsieg.

Ravensburg Towerstars – EHC Bayreuth 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) n.V.

Zunächst gingen die Towerstars zweimal in Führung und fingen sich zweimal den Ausgleich – Justin Volek (3.), Ville Järveläinen (9.), John Henrion (15.) und Kurt Davis (30.) die Torschützen – 2:2. In der Folge gab es das gleiche Schauspiel andersherum. Die beiden Führungstreffer der Tigers durch Dani Bindels (33.) per Penalty und Markus Lillich (51.) wurden von David Zucker (40.) und Daniel Stiefenhofer (52.) jeweils ausgeglichen – 4:4 – Verlängerung. Die dauerte nur 20 Sekunden, dann schoss Kurt Davis (61.) die Tigers zum Sieg.

Löwen Frankfurt – Eispiraten Crimmitschau 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Duell der Tabellennachbarn – der Siebte zu Gast beim Sechsten. Luis Schinko (7.) brachte Frankfurt in Führung, ehe Travis Ewanyk (29.) in Unterzahl ausgleichen konnte. Danach ging die Löwen-Post ab: Stephen MacAulay (39.), Christian Kretschmann (40.), erneut Luis Schinko (43.) und Mike Fischer (54.) stellten auf 5:1 zu Gunsten der Hausherren. Dem hatten die Eispiraten nur noch den Treffer von Marius Demmler (60.) in der Schlussminute entgegenzusetzen.

EC Bad Nauheim – ESV Kaufbeuren 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Erst fünf Siege, dann drei Pleiten – das die jüngste Bilanz des ESVK, der an diesem Abend aber den besseren Start hinlegte. John Lammers (7.) und Branden Gracel (11.) sorgten für die 2:0-Führung. James Arniel (22., 29.) brachte die Roten Teufel in der Folge zweimal heran. Fabian Volt (29.) und erneut Branden Gracel (42.) stellten aber jeweils den Zwei-Tore-Abstand wieder her – 2:4. Die Hausherren schafften in Person von Christoph Körner (59.) auch ein drittes Mal den Anschlusstreffer. Die Antwort von Kaufbeuren blieb diesmal aus, für den Ausgleich reichte es aber ebenfalls nicht mehr.