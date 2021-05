Lesedauer: ca. 1 Minute

Ein Spiel fehlt den Kassel Huskies noch zur DEL2-Meisterschaft und der damit verbundenen sportlichen Qualifikation für die DEL. Nach dem Heimsieg am Freitag gegen die Bietigheim Steelers ging auch das zweite Aufeinandertreffen im Ellental an die Hessen – 4:1 hieß es am Ende aus Sicht der Schlittenhunde, obwohl die Steelers besser in die Partie kamen.

20:7 lautete das Schussverhältnis zu Gunsten der Steelers im ersten Drittel – der folgerichtige Spielstand: 1:0. Benjamin Zientek besorgte kurz vor der Sirene in Überzahl die Führung für die Hausherren. Für Ryan Olsen war da die Partie bereits beendet, er kassierte eine Spieldauerdisziplinarstrafe wegen Checks gegen den Kopf.



Das hielt die Huskies aber nicht davon ab im Mittelabschnitt zurückzuschlagen. Vincent Saponari glich nach 38 Minuten aus. Während im zweiten Durchgang das Chancenverhältnis ausgeglichen war, zogen die Gäste aus der Fuldastadt im Schlussdrittel das Spiel an sich – und das spiegelte sich auch auf der Anzeigetafel wider: Ryon Moser (44.), Joel Keussen (48.) und Eric Valentin in der Schlussminute sicherten mit ihren Treffern den Sieg für Kassel.

Damit steht die Finalserie der DEL2 2:0 aus Sicht der Hessen. Die Kassel Huskies können damit bereits am Dienstag auf heimischem Eis alles klar machen.