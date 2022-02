Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Heilbronner Falken gewannen in der DEL2 das Duell der Tabellennachbarn gegen die Kassel Huskies, wodurch der Abstand der Schlittenhunde zum EC Bad Nauheim, der in Dresden mit 2:3 verlor, nahezu unverändert bleibt. Die Lausitzer Füchse verloren zu Hause gegen den EV Landshut mit 2:4, während der EHC Freiburg gegen die Bayreuth Tigers die Oberhand behielt. Die Ravensburg Towerstars taten sich gegen die Selber Wölfe schwer und gewannen nur knapp mit 1:0.

Die Partien im Überblick:

EC Kassel Huskies – Heilbronner Falken 4:5 (0:3, 4:1, 0:0, 0:1) n.V.

Wie schon in der Partie gegen den EV Landshut kamen die Falken besser ins Spiel. Jeremy Williams (11.) erzielte die Führung und gab wenig später den Assist zum 2:0 durch Kenney Morrison (17.). Noch vor der ersten Pause erhöhte Valentino Klos (19.) auf 3:0 aus Sicht der Heilbronner. Erst im zweiten Durchgang erzielten die Huskies durch Jamie McQueen (22.) ihren ersten Treffer. Danach folgte eine Aufholjagd der Nordhessen: Brett Cameron (23.) verkürzte auf 2:3, ehe Joel Keussen (27.) zum Ausgleich traf. Die Falken gingen wenig später zwar wieder in Führung, diesmal durch Justin Kirsch (31.), doch auch diese hielt nicht lange, da Cameron (39.) seinen zweiten Treffer und abermals den Ausgleich erzielte. Nach einem torlosen letzten Drittel fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung, als Brock Maschmeyer zum 5:4-Endstand und zum fünften Sieg in Serie der Falken traf.

Lausitzer Füchse – EV Landshut 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Roope Mäkitalo (5.) brachte die Gastgeber früh in Führung, welche bis zur Mitte des zweiten Durchgangs gehalten werden konnte. Erst dann kamen die Landshuter im Überzahlspiel durch Andreé Hult (30.) zum Ausgleich. Zu Beginn des letzten Durchgangs gingen die Füchse wieder in Führung. In Überzahl kamen sie durch Bennet Roßmy (50.) zum zwischenzeitlichen 2:1. Nur acht Sekunden später fiel der Ausgleich durch Yannick Valenti und anschließend der Führungstreffer des EVL durch Marco Pfleger (58.). Die Lausitzer warfen in den Schlussminuten alles nach vorne, doch das letzte Wort hatte ebenfalls Valenti, der ins verwaiste Tor zum 4:2-Endstand traf.

Dresdner Eislöwen – EC Bad Nauheim 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

In der Partie zwischen dem Ersten und dem Vierten gingen die Eislöwen nach nur elf Sekunden durch Johan Porsberger in Führung. Dem anschließenden Druck des EC hielten die Sachsen bis zur 19. Minute stand, als Taylor Vause zum 1:1 traf. Auch im zweiten Durchgang erzielten die Gastgeber erneut früh die Führung – diesmal durch Adam Kiedewicz (23.). Tristan Keck (41.) glich zum 2:2 aus, ehe Kiedewicz den Doppelpack schnürte und zum 3:2 für Dresden traf. Die Wetterauer wehrten sich, suchten den erneuten Ausgleich, doch die Abwehr der Eislöwen stand zu kompakt. Kurz vor Schluss musste Huba Sekesi nach einem Bandencheck für fünf Minuten vom Eis, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

EHC Freiburg – Bayreuth Tigers 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Nach nur vier Minuten gingen die Freiburger durch Christian Billich mit 1:0 in Front, kassierten dann allerdings den Ausgleich durch Ville Järveläinen (14.) nach Zuspiel von Cason Hohmann. Ähnlich positiv ging es für die Tigers im zweiten Durchgang weiter: Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff traf Tobias Meier (21.) zum 2:1 aus Sicht der Oberfranken. Die Wölfe kämpften sich zurück und Tyson McLellan (23.) glich prompt aus. Kurz vor Ende des zweiten Durchgangs fiel das 3:2 der Gastgeber durch Patrick Kurz (38.). Weiterhin blieben die Breisgauer das aktivere Team und erhöhten im Schlussdrittel auf 4:2 in Person von Liam Finlay (43.), kassierten aber den Anschlusstreffer von Dominik Meisinger (51.). Die Entscheidung fiel erneut durch McLellan, der zum 5:3 ins leere Tor und somit zum Sieg traf.

Ravensburg Towerstars – Selber Wölfe 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

In diesem ungleichen Duell zwischen dem Tabellendritten aus Ravensburg und Schlusslicht Selb hielten die Gäste zunächst gut mit. Eine Strafe zum Nachteil von Nick Walters wegen einer Spielverzögerung brachte den Towerstars schließlich die Führung – Josh MacDonald (29.) nach Assist von James Bettauer mit dem 1:0. Weiterhin blieb es eine recht ereignisarme Partie, sodass Strafen und ein Kampf zwischen Steven Deeg und Vincenz Mayer die Highlights des Spiels ausmachten. Die Gastgeber waren die dominierende Mannschaft, konnten allerdings keinen weiteren Treffer erzielen, sodass es letztendlich beim 1:0 blieb.