Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der EV Landshut konnte erneut im DEL2-Heimspiel keine Punkte holen und verlor wieder knapp. Die Eispiraten Crimmitschau entführen drei Punkte aus Niederbayern und waren am Ende die abgezocktere Mannschaft. 3:4 lautete der Spielstand am Ende in der Fanatec-Arena.

Nur ein Sieg aus den letzten zehn Spielen hieß die Quote der Hausherren und war dementsprechend ausbaufähig. Die Gäste aus Sachsen dagegen kommen langsam wieder in Form nach ihrer Zwangspause. Heiko Vogler, der Trainer des EVL, wollte seiner Mannschaft die Leichtsinnigkeiten der letzten Spiele austreiben und möglichst schnell den Anschluss in der Tabelle wiederherstellen, um aus dem Keller herauszukommen.

Die Ernüchterung ließ aber nicht lange auf sich warten, denn die Hausherren anscheinend noch mit den Köpfen in der Kabine mussten schon nach zwölf Sekunden den ersten Gegentreffer hinnehmen. Scott Timmins nutzte die Fehler der löchrigen niederbayerischen Abwehr aus und brachte die Eispiraten in Führung. Beide Mannschaften hatten im weiteren Verlauf zwar Chancen, aber diese waren meist weit davon entfernt als gefährlich zu gelten. Doch der Schwede Andreé Hult glich das Spiel aus. Crimmitschau reagierte aber erneut unbeeindruckt, denn Gregory Kreutzer brachte die Gäste wieder in Führung. Das restliche Anfangsdrittel plätscherte etwas dahin, denn die Sachsen befreiten sich oft mit einem Icing, trotzdem wurden sie nur selten bedrängt und hielten die Führung auch bis zur Pause.

Im Mittelabschnitt mussten die Gäste die erste Strafe in einem sehr fairen Spiel hinnehmen. Diese wussten die Niederbayern aber gleich zu nutzen und glichen aus: Der Torschütze war erneut Andreé Hult. In der anschließende Phase kamen die Gäste nicht mehr wirklich ins Spiel, erspielten sich nur wenige Chancen und die entschärfte Pätzold. Ein Schuss zum Ende des Drittels von Robin Weihager konnte die Nummer zwei im Tor der Eispiraten, Christian Schneider, nicht festhalten. Sahir Gill nutzte die Unsicherheit sofort aus und brachte seine Mannschaft in Front. Der Jubel hielt aber nicht lange an, denn keine zwei Minuten später tanzte Mathieu Lemay die Verteidigung aus und erzielte den psychologisch wertvollen Ausgleich kurz vor der zweiten Pause.

Mit diesem mentalen Vorteil konnten die Gäste etwas anfangen und brachten sich durch Luca Gläser wieder in eine gute Ausgangsposition, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die weiteren Versuche der Landshuter, sich zurück ins Spiel zu kämpfen, scheiterten allesamt. Auch die letzte Option mit gezogenem Torhüter brachte keinen Erfolg und bescherte den Sachsen drei Punkte und auch den gewünschten Anschluss an die direkten Play-off-Plätze in der Tabelle. Landshut bleibt erneut punktlos und dümpelt weiter auf dem vorletzten Platz dahin mit immer geringerer Chance noch die Play-downs zu vermeiden. Für den EVL geht es am Mittwoch nach Dresden zu den Eislöwen, Crimmitschau muss schon am Dienstag wieder ran und empfängt im Nachholspiel den ESV Kaufbeuren.