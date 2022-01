Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der ESV Kaufbeuren, bei dem ein klarer Aufwärtstrend nach einem schwierigem Jahresbeginn zu erkennen ist, trafen in der DEL2 auf den EV Landshut. Die Gäste standen den Hausherren in Bezug auf die aktuelle Form in nichts nach und gehören aktuell zu den besten Teams der letzten Spiele. Nichtsdestotrotz kämpfen beide Teams aktuell nur um Platz zehn. Der EVL gewann das richtungsweisende Spiel mit 4:1.

Beide Mannschaften starteten mit viel Schwung in das Prestigeduell. In den ersten Minuten taten sich die Defensivformationen beider Mannschaften schwer, die gegnerische Offensive zu kontrollieren. Da durften sich schon früh die beiden Torhüter auszeichnen. In der vierten Spielminute schafften es dann die Gäste den ersten Fehler zu bestrafen und das erste Tor des Abends zu erzielen. Josef Mikyska traf nach Vorlage von Maximilian Forster und vollendete damit einen Konter. Die Joker drückten direkt auf den Anschluss und zwangen die Landshuter zum Ziehen einer Strafzeit. In dieser hatten die Hausherren zwar gute Möglichkeiten, schafften es aber nicht den Ausgleich zu erzielen. John Lammers scheiterte unter anderem am Pfosten. Dies änderte sich jedoch, als beide Teams wieder in gleicher Mannstärke spielten. Alexander Thiel behielt die Übersicht an der blauen Linie und traf mit einem platzierten Handgelenkschuss zum Gleichstand. Es entwickelte sich ein Spiel mit vielen Torchancen. So dauerte es nicht lange, ehe der nächste Treffer fiel. In der zehnten Minute überlief Andree Hult den Kaufbeurer Verteidiger und konnte so allein auf Maximilian Meier zulaufen. Eine solche Chance ließ sich der ehemalige DEL-Spieler nicht entgehen und ließ dem jungen Kaufbeurer Goalie keine Abwehrmöglichkeit. Die Landshuter drücken nun angestachelt von der Führung auf den nächsten Treffer. Dieser gelang durch Robin Weihager rund zwei Minuten nach der Führung. Sami Blomqvist tanke sich kurze Zeit danach durch die Hintermannschaft der Niederbayern, doch ein schneller Reflex von Dimitri Pätzold verhinderte den Anschlusstreffer. Tray Tuomies Männer versuchten fortan wieder besser in die Partie zu kommen. Dies gelang den Rot-Gelben auch, es fehlte jedoch die Präzision im Abschluss. So ging es mit einem 3:1 für die Gäste in die Kabine.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts mussten die Niederbayern einen Wechsel im Tor vornehmen. Für Dimitri Pätzold, der sich vermutlich im Laufe des ersten Drittels eine Verletzung zuzog, stand nun Olafr Schmidt im Tor. In der 24. Spielminute musste dann Robin Weihager nach einem missglückten Klärungsversuch wegen Spielverzögerung in die Kühlbox. Die Joker schaffen es in dieser Spielzeit bis dato jedoch nicht diese Überzahlmöglichkeiten regelmäßig in Tore umzuwandeln und so blieb man auch diesmal erfolglos. Fortan gab es Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit hatte Sami Blomqvist, er scheiterte aber freistehend vor Olafr Schmidt. Die Landshuter machten es im direkten Gegenzug besser. In der 31. Spielminute traf Maximilian Forster zum 1:4. Keine 30 Sekunden später war Andree Hult erneut frei durch, konnte aber durch ein Foulspiel gestoppt werden. Den daraus resultieren Penaltyschuss konnte Maximilian Meier entschärfen und verhinderte so den Landshuter Doppelschlag. Die bayerischen Schwaben versuchten in der Folge wieder mehr Spielkontrolle zu erhalten, doch die Landshuter blieben insbesondere durch Konter weiterhin brandgefährlich.

Die Joker kamen mit viel Tempo aus der Kabine und versuchten nochmal alles, um das Spiel noch zu drehen. Doch die Chancenverwertung blieb auch diesmal wieder das großes Manko im Spiel der Kaufbeurer. Das Team aus der Wertachstadt spielte sich eine Torchance nach der anderem heraus. Sie schafften es aber nicht die Scheibe im Gehäuse unterzubringen. Das Bild veränderte sich auch im weiteren Verlauf nicht. Aus diesem Grund gelang es den Gästen den letzten Spielabschnitt gekonnt runterzuspielen und am Ende einen 4:1-Derbysieg einzufahren.