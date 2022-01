Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Ein Derby und äußerst wichtiges Spiel im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze – so konnte man das Aufeinandertreffen in der DEL2 des EV Landshut und der Tölzer Löwen im Vorfeld der Partie bezeichnen. Eine entsprechende Zusammenfassung der Ereignisse ist auch schnell gefunden: „Die Marco Pfleger-Festspiele!“ Der Ex-Tölzer erzielte im ersten Drittel vier Treffer und hatte somit großen Anteil am 6:2-Erfolg des EVL.

„Landshut hatte einen ganz schlechten Start, spielt aber jetzt so, wie es erwartet wurde.“ So fiel das Urteil zur bisherigen Saison des EV Landshut vom Tölzer Coach Kevin Gaudet aus. Betrachtet man die jüngste Bilanz der Niederbayern, muss man ihm Recht geben. Seine Truppe ging eher den umgekehrten Weg. Aus den letzten sechs Spielen gab´s nur einen Sieg. Zusätzlich brisant in diesem Derby: Mit einem Sieg nach 60 Minuten würde der EVL in der Tabelle an den Löwen vorbeiziehen.



Machen wir es kurz: Der EV Landshut zeigte klar, wer der Herr im Hause war! Pfleger, Pfleger und Pfleger und noch einmal Pfleger. Der ehemalige Tölzer und letztjährige Topscorer der DEL2 schenkte seinen alten Kollegen binnen 13 Minuten vier Dinger ein – alle schön herausgespielt zusammen mit seinen Kollegen Sahir Gill und Andreé Hult. Letztgenannter Schwede in den Reihen des EVL erzielte noch vor der Pause das 5:0! Gill mit fünf Assists – die erste Reihe der Niederbayern spielte Katz und Maus mit der oberbayerischen Defensive.

Es war nicht schwer die Gemütslage von Kevin Gaudet nach den ersten 20 Minuten zu erraten. Er schien aber in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Tölz steigerte sich, der EVL behielt aber die Kontrolle – zunächst. Gegen Ende des Mittelabschnitts wurden die Hausherren aber einen Ticken zu nachlässig. Lubor Dibelka und Ex-Landshuter Thomas Brandl bestraften dies prompt. Der EVL hatte auch seine Gelegenheiten, effektiver zeigten sich aber die Löwen. Somit war im letzten Drittel noch alles drin für die Gäste – 2:5 aus ihrer Sicht.

Der ganz große Sturmlauf, das große Aufbäumen der Tölzer Löwen, es blieb aus. Das ganze Drittel über war der EVL der Entscheidung näher als die Gäste dem dritten Treffer. Dieser Eindruck wurde dann auch bestätigt, allerdings erst als Josef Hölzl das Eis bereits verlassen hatte – Lukas Mühlbauer war es, der die Scheibe zum sechsten Landshuter Treffer über die Linie schob – der EVL gewinnt mit 6:2 gegen die Tölzer Löwen.

Durch diesen verdienten Sieg ziehen die Dreihelmenstädter in der Tabelle am ECT vorbei. Der EVL und vor allem Marco Pfleger zogen den Löwen früh den Zahn. Im Mittelabschnitt machten sich die Niederbayern das Leben zwar etwas schwerer als es hätte sein müssen, am Ende waren die drei Punkte für das Team von Heiko Vogler aber ungefährdet. Am Dienstag geht´s schon weiter für beide Teams. Landshut fährt nach Kassel, Bad Tölz empfängt dann den Spitzenreiter aus Dresden.