Mit den Auftritten der letzten Heimspiele in der DEL2 kam Hoffnung beim EV Landshut auf, doch noch aus dem Tabellenkeller zu entkommen. In der Partie am Freitagabend kamen die Kassel Huskies nach Niederbayern. In einer spannenden und umkämpften Partie setzten sich die Niederbayern am Ende mit 5:2 durch.

Die Landshuter hatten sich für Spiel gegen Kassel wieder einiges vorgenommen, um die Aufholjagd weg von den Abstiegsrängen weiter fortzuführen. Nach fünf Siegen in Folge gab es am Mittwoch eine doch recht deutliche Niederlage für die Hessen, weshalb sie wieder zusätzlich motiviert ins Spiel gingen – der EVL mit Rückenwind und drei Heimsiegen in Folge hatte dagegen Grund, optimistisch in diese Partie zu gehen.

Das Spiel startete mit einem sehr flüssigen und schnellen Abschnitt. Beide Mannschaften tasteten sich ab und versuchten keine Fehler zu machen. Die zuletzt starken Auftritte der Landshuter konnten sie auch an diesem Abend wieder bestätigen – in der Abwehr kompakt gestanden und nur wenig Schüsse zugelassen. Doch auch die Gäste aus Hessen hatten einen klaren Spielplan und kamen häufig mit viel Schwung ins gegnerische Drittel, konnten sich aber meist keine klaren Torchancen herausspielen. Somit endete das erste Drittel sowohl torlos als auch ohne Strafen.

Anscheinend hatten sich aber beide Teams ihr Pulver für die restliche Spielzeit aufgehoben. Landshut kam enorm stark aus der Kabine und erzielte mit einem Doppelpack von nur innerhalb neun Sekunden einen Doppelschlag. Zuerst traf Henry Martens ins Schwarze. Marco Pfleger vollendete anschließend einen perfekten Spielzug, der zeigte, welches Potential doch im Team steckt. Genauso schnell kam aber auch die Kehrtwende. Kassel schüttelte sich nur kurz und kämpfte sich ebenfalls mit zwei schnellen Treffern wieder zurück. Jamie MacQueen und Mitch Wahl zeigten ihre Klasse und glichen wieder aus. Anschließend wurde es auch etwas ruppiger. Zunächst gerieten4 Henry Martens mit Mitch Wahl aneinander, welche anschließend in die Kühlbox geschickt wurden. Erstgenannter musste bald darauf erneut auf die Strafbank nach einem kleinen Tête-à-Tête mit Fabian Ribnitzky.

Nachdem sich die Gemüter wieder etwas beruhigt hatten, schlugen erneut die Hausherren zu: Lukas Mühlbauer erzielte den erneuten Führungstreffer für den EVL. Die Huskies hatten nur wenig dagegenzusetzen und scheiterten letztendlich immer wieder am starken Goalie Dimitri Pätzold. Andreé Hult brachte seine Mannschaft dann mit einem weiteren Tor auf die Siegerstraße. Ein sehenswerter Empty-Net-Treffer von Marco Pfleger, welcher die Scheibe aus der Luft aus dem eigenen Drittel ins leere Tor der Gäste beförderte, rundete das Spiel ab. Somit feierten die Landshuter den dritten Sieg innerhalb von nur sechs Tagen und nähern sich weiter dem rettenden zehnten Platz in der Tabelle an. Kassel dagegen verlor neben dem Spiel auch den fünften Tabellenplatz. Für den EVL geht es am Sonntag nach Heilbronn zu den Falken, während Kassel ein Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers bevorsteht.