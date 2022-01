Lesedauer: ca. 1 Minute

In einer über weite Strecken chancenarmen Partie trennten sich die Tölzer Löwen und der EC Bad Nauheim in der DEL2 mit 1:2. Dabei gingen die Roten Teufel nach einem torlosen ersten Drittel in Führung und verteidigten diese bis zur Mitte des letzten Durchgangs. Die Reaktion der Oberbayern kam zu spät und die Nauheimer nahmen wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs mit.

Die Nauheimer hatten nach der Derbyniederlage in Frankfurt den Anschluss an die Tabellenspitze ein wenig verloren und brauchten einen Sieg. Bei den Tölzer Löwen taten sich die Mittelhessen allerdings von Beginn an schwer und schafften es nicht die ersehnte Führung zu erzielen. Auch die Oberbayern kreierten sichtlich zu wenig und brachten lediglich fünf Schüsse im ersten Durchgang zu Stande. Dieser hatte grundsätzlich keine nennenswerten Chancen zu bieten und endete trotz eines leichten Chancenplus für die Roten Teufel folgerichtig mit 0:0.

Das zweite Drittel wies zunächst diverse Parallelen zu den ersten zwanzig Minuten auf und keine der beiden Mannschaften kam der Führung maßgeblich näher. Nach circa 15 Minuten im zweiten Durchgang war es allerdings so weit: Marc El-Sayed entlastete die Gäste aus Bad Nauheim und traf zum 1:0 – Huba Sekesi hatte als Vorlagengeber mitgewirkt. Weiterhin blieb es jedoch eine sehr ereignisarme Partie mit jeweils nur acht Schüssen von beiden Teams. Bis auf eine Strafe für Heimakteur Marcus Götz (39.) passierte nichts mehr.

Zu Beginn des letzten Durchgangs war aufgrund des Ergebnisses zumindest Spannung bis zum Schluss geboten. Auch hier erwischten die Roten Teufel den besseren Start: Jordan Hickmott (43.) traf kurz nach Wiederanpfiff zum 2:0 nach Vorarbeit von Taylor Vause und stellte die Weichen somit auf einen Sieg der Gäste. Ans Aufgeben dachten die Löwen allerdings noch nicht und verkürzten durch Cam Spiro (49.) auf 1:2. Weiterhin suchte das Team von Kevin Gaudet den Ausgleich, doch die solide Defensive des ECT stand sicher und ließ kein weiteres Gegentor zu. Es blieb letztendlich beim 2:1-Erfolg für die Gäste.

Die mittelhessischen Kurstädter befinden sich nach dem Sieg weiterhin auf Platz vier und sind den Nachbarn aus Frankfurt, die gegen Dresden verloren, dicht auf den Fersen. Bad Tölz verpasste es wiederum, den Abstand auf die unteren Plätze zu vergrößern. Nur sieben Punkte trennen die Löwen vom elften Platz.