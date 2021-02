Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Dresdner Eislöwen halten das kleine Fünkchen Hoffnung auf die Playoff-Teilnahme am Leben. Am Freitagabend setzten sich die Sachsen nach einer effektiven Vorstellung verdient mit 4:1 bei den Tölzer Löwen durch. Der Rückstand auf Platz acht beträgt dennoch satte sieben Punkte.

Beide Mannschaften standen sich zuletzt Anfang des Monats auf dem Eis gegenüber. Damals scheiterten die Eislöwen an einem abgezockten Gegner und Maximilian Franzreb zwischen den Pfosten. Das deutete sich auch am Freitagabend in Bad Tölz erneut an. Dresden biss sich an Franzreb zunächst noch die Zähne aus. Die Hausherren hatten im ersten Abschnitt vor allem in Überzahl gute Chancen, feuerten Schüsse auf das Tor von Riku Helenius ab. Aber der hielt seine Mannen im Spiel. Diese machten es dann in eigener Überzahl besser: Jordan Knackstedt legte für Nick Huard auf. Der traf zum 0:1. Noch vor der ersten Pause erhöhte Elvijs Biezais auf 2:0. Noch war aber nicht Schluss. Lubor Dibelka hielt Bad Tölz im Spiel und besorgte den 1:2-Anschlustreffer.

Die Eislöwen starteten mit einer Unterzahl in das zweite Drittel, konnten mit guter Abwehrarbeit aber den eigenen Kasten sauber halten. Beide Mannschaften lieferten sich ein mitreißendes zweites Drittel. Das Tor trafen aber nur die Gäste aus Sachsen: Jordan Knackstedt, nach Vorlage von Alexander Dotzler und Tom Knobloch, erhöhte auf 3:1 aus Dresdner Sicht.

Im Schlussabschnitt wollte Bad Tölz das Ruder nochmal herumreißen. Dem Druck der Gastgeber hielten die Eislöwen aber Stand und Nick Huard besiegelte mit seinem Treffer zum 4:1 den Auswärtssieg der Dresdner.

Während Bad Tölz aus seinen reichlich vorhandenen Chancen nur wenig Ertrag produzieren konnte, legten die Eislöwen einen abgezockten Auftritt hin und entführten nicht unverdient alle Punkte aus Oberbayern. Für beide Teams geht es am Sonntag bereits weiter. Bad Tölz erwartet mit Kaufbeuren einen direkten Konkurrenten von Dresden im Kampf um die Playoff-Plätze. Die Eislöwen reisen unterdessen zum EV Landshut.