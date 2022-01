Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die Lausitzer Füchse verloren das sächsische Duell in der DEL2 gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 1:3, während die Löwen Frankfurt erstmals im Jahr 2022 ohne Punkte das Eis verließen – zugunsten der Dresdner Eislöwen, die nun vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Ravensburg haben. Der EC Bad Nauheim entführte bei den Tölzer Löwen alle drei Punkte und der ESV Kaufbeuren siegte mit 4:1 bei den Bayreuth Tigers.

Die Partien im Überblick:

Kassel Huskies – Ravensburg Towerstars 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Vor circa 250 Zuschauern dominierten die Huskies den Gegner aus Ravensburg im ersten Durchgang und brachten über 20 Schüsse auf das Tor der Towerstars – ohne den entscheidenden Erfolg. Erst im zweiten Drittel musste einer der Schlussmänner hinter sich greifen, allerdings auf Seiten der Schlittenhunde. Denis Pfaffengut (14.) brachte die Ravensburger in Führung. Wenig später kamen die Huskies durch Denis Shevyrin (19.) zum Ausgleich und gingen direkt danach durch Oliver Granz (20.) mit 2:1 in Führung. Eine große Strafe zum Nachteil von Fabian Dietz ebnete den Weg zum 3:1 der Nordhessen. Lois Spitzner (45.) versenkte den Puck im Netz. Auf der anderen Seite erzielten die Gäste kurz vor Schluss das 2:3, mehr war an diesem Abend jedoch nicht für sie drin. Die Oberschwaben bleiben mit 70 Punkten Tabellenzweiter, die Huskies rangieren auf Platz sechs.

Lausitzer Füchse – Eispiraten Crimmitschau 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Das Sachsenderby begann sehr dynamisch. Beide Teams suchten den direkten Weg zum Tor und nach wenigen Augenblicken traf Luca Gläser (3.) zur Führung für die Eispiraten. Die Füchse wehrten sich, versuchten auszugleichen, sie kamen allerdings zu keinen hochkarätigen Chancen auf den Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start. Diesmal war es André Schietzold (22.), der ins Netz traf und auf 2:0 erhöhte. Nach einer Serie von Strafen auf beiden Seiten, die sich bis in das Schlussdrittel zog, verkürzte Roope Mäkitalo (59.) auf 1:2 aus Sicht der Gastgeber. Die Spannung verflog jedoch sehr schnell, da Scott Timmins (59.) wenige Sekunden später ins leere Tor zum 3:1 traf und den Derbysieg somit perfekt machte. Die Eispiraten bleiben weiterhin auf Platz fünf, während Weißwasser nach wie vor im Tabellenkeller feststeckt.

Löwen Frankfurt – Dresdner Eislöwen 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Beim Duell zwischen den zwei Löwenrudeln kamen die Hessen zu Beginn besser in die Partie und blieben stets gefährlich. Folgerichtig traf Kevin Maginot (18.) zum 1:0 und die Frankfurter nahmen die Führung in die erste Pause mit. Kurz nach Wiederanpfiff meldeten sich allerdings die Sachsen zurück und kamen durch Maximilian Kolb (25.) zum Ausgleich. Und die Eislöwen legten noch im gleichen Drittel nach und gingen mit 2:1 in Führung – Tomas Andres (36.) traf diesmal ins Tor. Von diesem Schock mussten sich die Gastgeber erstmal erholen. Der letzte Durchgang begann gar nicht nach ihrem Geschmack: Zwei kleine Strafen (für McMillan und Burns) verschafften den Dresdnern massive Vorteile und so fiel wenig später das 3:1 durch Johan Porsberger (43.). Fortan warf das Team aus der Mainmetropole alles nach vorne und suchte den Anschlusstreffer, doch letztendlich hatte Timo Walther (59.) das letzte Wort und traf ins verwaiste Löwen-Tor zum 4:1. Die Sachsen bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus, während das Team von Bohuslav Subr die erste Niederlage im neuen Jahr hinnehmen muss.

Tölzer Löwen – EC Bad Nauheim 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

In einer weitgehend ausgeglichen Partie, deren erstes Drittel torlos und ohne hochkarätige Chancen endete, gingen die Gäste aus der Wetterau durch Marc El-Sayed (36.) mit 1:0 in Führung. Anders als im Derby gegen Frankfurt, schafften es die Roten Teufel ihre Führung auszubauen: Jordan Hickmott (42.) traf kurz nach Beginn des letzten Drittels zum 2:0 nach Vorarbeit von Taylor Vause. Cam Spiros (49.) Anschlusstreffer brachte noch einmal Spannung in das Spiel, zum Ausgleich kamen die Löwen allerdings nicht mehr. Durch den Patzer der Frankfurter bleibt der ECT am vierten Platz dran. Die Tölzer befinden sich derweil auf Rang 9.

Bayreuth Tigers – ESV Kaufbeuren 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Dem ESKV gelang im bayerischen Duell mit den Tigers ein wichtiger Sieg, um den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu erweitern. Tobias Echtler (12.) brachte die Allgäuer mit 1:0 in Front, Tyler Spurgeon (24.) erhöhte zu Beginn des zweiten Drittels auf 2:0. Auch das dritte Tor der Kaufbeurer ließ nicht lange auf sich warten und Florian Thomas (25.) sorgte für die Vorentscheidung. Erst ab diesem Zeitpunkt zeigten sich auch die Tigers und verkürzten durch Ville Järveläinen (35.) auf 1:3. Im Schlussdrittel schalteten die Gäste allerdings einen Gang höher, sodass Philipp Krauß (42.) für den in Überzahl spielenden ESVK zum 4:1 traf, ehe Markus Lillich (59.) den letzten Treffer des Abends erzielte und auf 5:1 stellte. Inzwischen beträgt der Abstand zwischen Kaufbeuren und dem elften Platz sieben Punkte. Bayreuth bleibt Vorletzter.