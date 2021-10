Lesedauer: ca. 1 Minute

Zum Auftakt der DEL2-Saison 2021/22 fuhren die Löwen Frankfurt einen 3:0-Sieg gegen den EHC Freiburg ein. Die Treffer wurden dabei von Carson McMillan, Yannick Wenzel und Rylan Schwarz erzielt. Das Team von Robert Hoffmann wiederum fand nie den Weg ins Spiel und unterlag letztendlich eingespielten Löwen, die damit einen mehr als soliden Start hinlegen.

Die Saisonziele beider Teams stehen bereits seit geraumer Zeit fest. Während die Wölfe ihren Erfolg aus der Vorsaison, die im Halbfinale der Play-offs endete, wiederholen wollen, ist das Ziel auf Frankfurter Seite nur eines - der Aufstieg. Mit einem 3:0 untermauerten die Hessen bereits am ersten Spieltag ihre Ambitionen, nachdem sie in den vergangen Jahren oftmals nur knapp gescheitert waren. Die Breisgauer, die im Vorjahr die Hauptrunde vor den Löwen abgeschlossen hatten, müssen damit bereits am ersten Spieltag die erste Heimniederlage verbuchen.

Im ersten Drittel taten sich sowohl die Wölfe als auch die Löwen äußerst schwer, den Gegner ernsthaft unter Druck zu setzen. Auch ein minimales Chancenplus seitens der Hessen reichte nicht, um den Führungstreffer zu erzielen. Diesen hatte exemplarisch Maximilian Faber verspielt, indem er einen Penalty verschoss. Mehrere Strafen auf beiden Seiten waren der Inbegriff für ansonsten ereignisarme erste 20 Minuten, die schließlich torlos endeten. Sowohl Patrik Cerveny als auch Jake Hildebrand verstanden es, ihren Kasten sauber zu halten.

Auch der zweite Durchgang war vorwiegend von Härte und den dazugehörigen Strafen geprägt. Doch dann fanden vor allem die Löwen besser ins Spiel, die sich nach knapp 38 Minuten dann auch durch Carson McMillan in Überzahl mit der Führung belohnten. Der Treffer sorgte schließlich für Rückenwind, sodass das Team von Trainer Bohuslav Subr die Kontrolle übernahm und das zweite Drittel trotz nach wie vor vieler Strafen, mit einem Treffer mehr abschloss – 0:1.

Zehn Minuten vor Schluss legten die Löwen dann in Person von Yannick Wenzel nach und gegen Ende des Spiels trug sich auch Löwen-Neuzugang Rylan Schwartz in die Torschützenliste ein, nachdem dieser ein Zuspiel von Ryon Moser verwertete und schließlich das Spiel entschied.

Für die Löwen war es von immenser Bedeutung, die Saison mit einem Sieg zu starten. Sowohl in der Defensive als auch im Angriff war eine mehr als solide Leistung zu erkennen. Die Freiburger werden sich im nächsten Spiel am Sonntag bei den Tölzer Löwen steigern müssen, um nicht gleich am Anfang den Anschluss an die oberen Plätze zu verlieren.

von Eugenio Marino