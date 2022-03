Lesedauer: ca. 1 Minute

Der EC Bad Nauheim hat es geschafft, die Viertelfinal-Serie in der DEL2 gegen die Kassel Huskies zu drehen und liegt nach einem 3:2-Sieg auf Halbfinal-Kurs. Einen 0:2-Rückstand glichen die Roten Teufel wieder aus, ehe Andreas Pauli die Führung und somit den Sieg der Wetterauer herbeibringen konnte.

Bei ausgeglichener Serie brachte Joel Keussen (4.) die Kassel Huskies mit 1:0 in Führung und schnürte noch im selben Drittel den Doppelpack - er traf nach Zuspiel von Jamie MacQueen zum 2:0 für die Gastgeber. Die Gäste aus Bad Nauheim hatten bis zu diesem Zeitpunkt nur wenig Spielanteile und fanden bis zur ersten Pause kein Mittel, um Gerald Kuhn im Gehäuse der Schlittenhunde zu besiegen.

Das änderte sich jedoch zu Beginn des zweiten Durchgangs, als der in dieser Serie mehrfach erfolgreiche Taylor Vause (27.) die Teufel mit dem 1:2 zurück in die Partie brachte. Strafen waren, wie so oft beim Hessenderby, ebenfalls vorhanden und Jordan Hickmott (33.) nutzte eine Überzahl der Gäste aus und traf zum 2:2. Der Ausgleich zeigte Wirkung, sodass Andreas Pauli (46.) in einem weiteren Powerplay das 3:2 erzielte und der ECNe das Spiel drehen konnte.

Die Führung nahmen die Wetterauer mit in das Schlussdrittel, in dem die Huskies nicht mehr zurückkamen und sich schließlich trotz mehr Torgelegenheiten geschlagen geben mussten. Neben der Partie drehten die Nauheimer auch die Viertelfinale-Serie und liegen demnach mit 3:2 in Führung. Das Duell kann somit am Sonntag bereits entschieden werden.