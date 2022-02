Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der ESV Kaufbeuren, der mit dem 2:3 gegen den EHC Freiburg eine schmerzhafte Niederlage in der DEL2 im Kampf um die bestmögliche Platzierung im Kampf um die Pre-Playoffs hinnehmen musste, war um Wiedergutmachung gewillt. Der EC Bad Nauheim konnte nur zwei seiner letzten fünf Spiele gewinnen und so ging es auch für das Team von Harry Lange um wichtige Punkte. Der ESV Kaufbeuren gewann vor 1409 Zuschauern mit 4:1.

Vor dem Spiel stand das Stadion geschlossen gegen den Krieg in der Ukraine auf und gedachte mit einer Schweigeminute den Opfern. Ein Bild, welches an diesem Abend in allen DEL2-Stadion zu sehen war. Nun zum Sportlichen: Die Gäste fanden gut in die Partie und tauchten mehrmals vor Maximilian Meier auf. Nach zwei Minuten gab es dann jedoch die erste Strafe gegen die Männer aus der Wetterau. Nauheims Verteidiger zeigten jedoch eine konzentrierte Leistung. Doch direkt, nachdem die Hessen wieder vollständig waren, war die Scheibe erstmals im Tor – John Lammers auf Mikko Lehtonen und der musste nur noch einschieben – die Führung der Hausherren. Das Team von Harry Lange zeigte sich unbeeindruckt und versuchte direkt auszugleichen. Nach knapp acht Minuten gab es dann auch die erste Strafzeit gegen die bayerischen Schwaben. John Lammers musste nach einem Haken in die Kühlbox. Die Joker ließen aber keine nennenswerte Chance zu und so verstrich die Unterzahl ohne Gegentor. Nach einer fragwürdigen Strafe gegen Alexander Thiel mussten die Hausherren von der zwölften Spielminute an erneut in Unterzahl agieren. Die Unterzahlformationen um Florian Thomas zeigten aber auch in dieser Phase eine gute Leistung. Es war das gleiche Szenario wie beim ersten Treffer: Die Gäste sind gerade wieder vollzählig, da findet Mikko Lehtonen den Schläger von Sami Blomqvist und erneut schlägt die Scheibe hinter Felix Bick ein.

Der Beginn des zweiten Spielabschnittes war geprägt von Chancen auf beiden Seiten. In der 28. Spielminute konnten die Gäste dann ihren ersten Treffer des Abends erzielen: Maximilian Meier geht etwas zu früh runter, Tobias Wörle registriert das und trifft trocken ins Kreuzeck. Nach den Gegentreffern gab es wieder Chancen auf beiden Seiten. In der 32. Spielminute gab es dann die erste Strafe des zweiten Spielabschnittes: Stefan Reiter wurde wegen eines Stockschlags vom Eis gestellt. In diesem Powerplay schlugen die Joker zu: John Lammers Schuss ging durch Mit- und Gegenspieler hindurch und schlug hinter Felix Bick ein. Die Schiedsrichter konsolidierten den Videobeweis, doch der Treffer hatte weiterhin Bestand. Es gab fortan Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, ehe die Joker 10 Sekunden vor der zweiten Sirene einen Konter über Mikko Lehtonen und Fabian Voith fuhren. Der Finne legte mustergültig ab und sein Reihenpartner traf platziert über den Schoner von Felix Bick. Mit dem Spielstand von 4:1 ging es in die Unterbrechung.

Die Nauheimer kamen mit viel Schwung aus der Kabine und drückten auf den Anschluss. So schaffte es das Team von Harry Lange erstmal längere Zeit, die Joker in ihr Verteidigungsdrittel zu pressen. Doch die bayerischen Schwaben kämpften sich mit viel Einsatz und Willen zurück in die Partie. Angetrieben von einer lautstarken erdgas-schwaben-Arena eroberten sich die Kaufbeurer auch immer mehr die Kontrolle über das Spiel zurück. Die Männer aus der Wetterau blieben aber weiter gefährlich und zwangen Maximilian Meier im Tor der Rot-Gelben immer wieder seine Klasse zu zeigen. Zum Ende kam dann auch etwas Härte ins Spiel und es gab die ein oder andere Nickeligkeit. Nach einem Gerangel zwischen Fabian Koziol und Kevin Schmidt musste von beiden Mannschaften ein Spieler auf die Strafbank. Der ESV Kaufbeuren spielte die Zeit clever hinunter und die Gäste schafften es nicht, die Verteidigung der Joker in dieser Phase ernsthaft in Gefahr zu bringen – es blieb am Ende beim 4:1 für die Gastgeber.