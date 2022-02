Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der EC Bad Nauheim konnte nach dem Sieg gegen Bayreuth den nächsten Erfolg einfahren und gewann gegen die Ravensburg Towerstars mit 3:1. Die Wetterauer blieben nach einem Blitzstart über einige Strecken das aktivere Team und konnten ihre Führung stets verteidigen. Auch in der Tabelle sorgte das Ergebnis für Veränderungen, da die Towerstars durch den Sieg der Löwen Frankfurt aufgrund der schlechteren Tordifferenz nur noch Tabellendritter sind – gefolgt von den Roten Teufeln.

Den besseren Start erwischten ganz klar die Gastgeber: Es dauerte weniger als eine Sekunde bis Tristan Keck (1.) die Nauheimer mit 1:0 in Führung brachte und die Weichen auf Sieg stellte. Es folgten kleine Strafen auf beiden Seiten, die am Spielgeschehen allerdings nichts änderten, wodurch die ersten 20 Minuten schließlich mit dem Vorsprung aus Nauheimer Sicht endeten. Dabei war die Heimmannschaft bis hierhin nicht das bessere Team, da die Towerstars die Statistik der abgegebenen Schüsse mit 10:4 anführten.



Nach Ende des ersten Drittels übernahmen die roten Teufel allerdings die Kontrolle über das Spiel und suchten den nächsten Treffer. Entscheidend war hier auch eine Strafe zum Nachteil von Ravensburgs Enrico Henriquez-Morales (30.), der nach einem Check gegen die Bande für zwei Minuten in die Box musste. Diesen Vorteil wusste das Team von Hannu Järvenpää auszunutzen, sodass Jordan Hickmott (30.) in Überzahl zum 2:0 aus Sicht der Gastgeber traf. Zwar blieben die Teufel weiterhin aktiver, doch auch sie mussten Strafen (für Eric Stephan und Huba Sekesi) hinnehmen, wodurch auch die Gäste zu ihrem ersten Tor des Abends durch Fabian Dietz (35.) kamen.

Für das Schlussdrittel war also definitiv Spannung geboten, wenn auch bis zur Mitte dieses Durchgangs wenig passierte. Danach war es ausgerechnet der Torschütze zum Anschlusstreffer, Fabian Dietz, der wegen eines Hakens vom Eis runter musste. So spielte der EC wieder in Überzahl und wieder war es Keck (57.), der Towerstars-Keeper Jonas Langmann überwand und zum 3:1 traf. Die Ravensburger suchten in den Schlussminuten nach einer Antwort, doch es änderte sich nichts am Ergebnis.

Die Nauheimer feiern damit einen wichtigen Sieg und rücken an die drittplatzierten Ravensburger ran, die nur noch acht Punkte Vorsprung haben. Gleiches gilt für die Löwen Frankfurt, die durch den Sieg gegen Kassel die Towerstars vom zweiten Platz verdrängt haben.