​Der EHC Freiburg hatte die Serie trotz eines 0:2-Rückstandes noch in ein entscheidendes fünftes Spiel in der heimischen Arena gerettet. Am Ende war gegen die Bietigheim Steelers im Play-off-Halbfinale der DEL2 dennoch Endstation – mit 4:2 siegten die Ellentaler am Ende und treffen nun im Finale auf die Kassel Huskies.

Die Hessen besiegelten das Weiterkommen schon tags zuvor auf dem heimischen Sofa. Aufgrund eines positiven PCR-Befundes in den Reihen der Ravensburg Towerstars ging Spiel vier und damit die Serie nach Kassel. Im Breisgau wurde nun der Gegner der Fuldastädter gesucht.

Die heimischen Wölfe kamen besser in die Partie und hatten erste gute Gelegenheiten, das erste Tor schossen allerdings die Steelers: Tim Schüle brachte seine Farben nach acht Minuten in Front.

Im Mittelabschnitt traf zunächst auch zwei Mal der Gast aus Bietigheim. Der erste Einschlag hinter Enrico Salvarani kam jedoch nicht auf die Anzeigetafel, der Schläger von Benjamin Zientek war zu hoch. Als die Scheibe erneut im Freiburger Netz zappelte, zählte das Tor auch – Alexander Preibisch verwertete einen Nachschuss zum 2:0 aus Sicht der Ellentaler nach einer halben Stunde.

Wenig später lief Christoph Kiefersauer allein auf Leon Doubrawa zu und wurde gefoult. Den fälligen Penalty verwandelte Kiefersauer und brachte die Hausherren so wieder zurück in die Partie – und es kam noch besser: Christian Billich erzielte im Nachsetzen den Ausgleich. Trotz eines Schussverhältnisses von 37:18 zu Gunsten von Bietigheim war nach 40 Minuten noch alles offen – 2:2.

Dann aber kam Norman Hauner: Der Angreifer in Diensten der Steelers nahm Fahrt auf, umkreiste das gegnerische Tor sowie die gesamte Defensive der Wölfe und schloss eiskalt zur erneuten Bietigheimer Führung ab. Die Breisgauer konnten nicht mehr antworten, stattdessen machte Matt McKnight in der Schlussminute mit seinem Treffer ins mittlerweile verwaiste Gehäuse der Gastgeber den berühmten Deckel drauf – 2:4.

Die Bietigheim Steelers sichern sich damit das Finalticket und treffen hierbei auf die Kassel Huskies. Es geht natürlich um die Meisterschaft in der DEL2, aber auch um den ersten sportlichen Aufstieg in die DEL seit 15 Jahren!