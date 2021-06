Lesedauer: ca. 1 Minute

DEL2-Meister und erster sportliche Aufsteiger seit 15 Jahren – nach drei intensiven Play-off-Serien über je fünf Spiele setzten sich die Bietigheim Steelers die Krone auf. Wir hatten einen der Hauptakteure zu Gast in unserer Hockeyweb-Instagram-Liveshow – Alexander Preibisch. Er gab uns nicht nur viele tolle sportliche und private Einblicke, sondern zeigte uns auch ganz stolz die frisch errungene Trophäe.

Man merkte Preibisch während des gesamten Interviews an, was ihm diese Meisterschaft mit seinen Steelers bedeutet. 0:2-Rückstand im Finale – in Spiel drei und vier der Siegtreffer in letzter Minute – Sieg in Spiel fünf – 3:2 – Meister. Wir haben mit dem gebürtigen Kölner über die Finalserie, die Feierlichkeiten danach, die entscheidenden Momente in diesen Play-offs und vieles mehr gesprochen.

Angefangen mit Eishockey hat Alexander Preibisch in Köln, lange Jahre spielte er in Düsseldorf, für die DEG lief der 30-Jährige auch in der Champions Hockey League auf. Seit 2017 geht der pfeilschnelle „Speedy“ genannte Preibisch nun bereits für die Bietigheim Steelers aufs Eis. Im Interview gab er uns viele interessante Einblicke in seinen Werdegang und erklärte auch, auf welche Gegner er sich in der DEL am meisten freut.

Offiziell ist noch nichts, in unserem Livestream verriet Alexander Preibisch aber wo es für ihn in der nächsten Saison weitergeht. Warum die Nummer 29? Welchen Platz erreichen die Steelers im ersten DEL-Jahr? Wer war sein verrücktester Mitspieler? Was macht er gerne in seiner Freizeit? Welche Ziele steckt er sich persönlich? Über das und vieles mehr haben wir in unserer Live-Show ausführlich gesprochen.

Ihr seid neugierig geworden, habt die Sendung aber leider verpasst? – Kein Problem! Wie immer könnt ihr die ganze Show auf unseren Kanälen auf Instagram, Youtube und allen gängigen Plattformen als Audio-Podcast einfach nachhören! Es lohnt sich!