Platz an der Sonne zurückerobert

Lesedauer: ca. 1 Minute

Am Freitagabend gewannen die Löwen Frankfurt gegen die Tölzer Löwen mit 8:0 und untermauerten damit mehr als deutlich ihre Aufstiegsambitionen. Die Hessen dominierten das Geschehen nach Belieben gegen überforderte Tölzer, die erst im Schlussdrittel eine Reaktion zeigten. Dank des Sieges ziehen die Frankfurter in der Tabelle an Dresden vorbei.

Die favorisierten Frankfurter bekamen gleich zu Beginn der Partie die Härte der Oberbayern zu spüren, nachdem diese innerhalb von wenigen Sekunden zwei Strafen hinnehmen mussten. In Überzahl sicherten sich die Gäste die 1:0-Führung durch Reid McNeill (5.), ehe Bobby Raymond (7.) wenig später auf 2:0 erhöhte. Danach spielte das Team von Bo Subr wie entfesselt und startete einen Angriff nach dem anderen. Ryon Moser (12.) traf schließlich per Rückhand zum 3:0 und auch der vierte Frankfurter Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Topscorer Rylan Schwartz (16.) traf nach Zuspiel von Adam Mitchell.

Im ersten Drittel zeigten die Gastgeber eine desolate Leistung, was sich auch statistisch bemerkbar machte (5:18 Torschüsse). Ähnlich ging es im zweiten Durchgang weiter, als das Team aus der Mainmetropole sogar auf 5:0 erhöhte: Raymond (26.) schnürte den Doppelpack, nachdem dieser von Alexej Dmitriev bedient wurde. Zusätzliche Strafen (u.a. wegen Knie-Checks und Beinstellens) machten die Situation für die Heimmannschaft nicht einfacher, im Gegenteil: Kurz vor Ende des zweiten Drittels machten die Hessen das halbe Dutzend durch Pierre Preto (39.) voll und auch hier erwies sich die Tölzer Defensive sehr löchrig.

Es sollte an diesem Abend einfach nicht besser werden aus Tölzer Sicht: Auch die letzten 20 Minuten begannen für die Gastgeber alles andere als gut. Keine drei Minuten waren im Schlussdrittel gespielt, da zappelte der Puck wieder im Tölzer Netz: Nach Raymond erzielte auch Alexej Dmitriev (43.) seinen zweiten Treffer an diesem Abend. Gegen Mitte des letzten Durchgangs erhöhten die Hessen sogar auf 8:0. Diesmal war es Darren Mieszkowski (50.), der nach Pass von Luca Hauf die Scheibe im Netz unterbrachte. Selbstverständlich war die Partie bereits zu einem vorherigen Zeitpunkt entschieden, doch erst als nur noch zehn Minuten zu spielen waren, zeigten die Tölzer eine Reaktion und kamen auch zu Chancen, mit denen sie Jake Hildebrand jedoch nicht verladen konnten.

Somit blieb es letztendlich bei der deutlichen Niederlage, wodurch der ECT weiterhin im Tabellenkeller steckt. Die Gäste aus Frankfurt haben indes Grund zur Freude: Durch den Sieg des EV Landshut bei den Dresdner Eislöwen ziehen die Löwen an den Sachsen in der Tabelle vorbei und haben nun drei Punkte Vorsprung auf die Eislöwen.