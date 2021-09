Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Saison ist in vollem Gange und auch wir nehmen weiter Fahrt auf. Nächste Station – Mannheim. Für viele sind die Adler der Titelfavorit Nummer eins, nicht zuletzt wegen einiger namhafter Neuzugänge. Mit einem davon werden wir uns Mittwochabend ausführlich unterhalten – Tim Wohlgemuth.

In Landsberg geboren, in Kaufbeuren die ersten Erfahrungen als Profi gesammelt und in Ingolstadt zum gestandenen DEL-Spieler gereift. Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel nach Mannheim, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Vier Partien haben die Adler bisher absolviert – wir ziehen eine erste Bilanz, für Mannheim und für unseren Gast, Tim Wohlgemuth.

Die Zielsetzung der Truppe von Pavel Gross dürfte klar sein: Der Platz an der Sonne soll es werden. Aber wie lautet die persönliche Zielsetzung des 22-jährigen Neuzugangs? Welche Ambitionen hat er langfristig? Ist er schon richtig angekommen in Mannheim? Was ist seine größte Stärke? Welcher Trainer war sein größter Förderer? All das und noch vieles mehr werden wir herausfinden.

Und dabei wird natürlich auch wieder unsere Powerfragerunde helfen: Witzige Anekdoten, erstaunliche Kuriositäten, tolle Geschichten. Seid dabei, wenn es am Mittwoch so weit ist, und auch jetzt könnt ihr euch schon einbringen: Was wolltet ihr schon immer von Tim Wohlgemuth wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den Stürmer der Adler Mannheim über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten – Mittwoch 19:00 Uhr Instagram-Live mit Tim Wohlgemuth!