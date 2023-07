Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kölner Haie haben mit Tim Wohlgemuth den nächsten Neuzugang verpflichtet. Der 23-jährige Angreifer stand zuletzt bei den Adler Mannheim unter Vertrag.

In der Saison 2018/2019 debütierte Wohlgemuth in der höchsten deutschen Spielklasse und hat in den vergangenen fünf Spielzeiten 264 Spiele in der DEL bestritten, in denen er 130 Punkte sammeln konnte.

Seit fünf Jahren läuft der in Landsberg am Lech geborene Angreifer bereits in der Deutschen Eishockey Liga auf. Nachdem er zwischen 2018 und 2021 drei Jahre für den ERC Ingolstadt spielte, wechselte Wohlgemuth im Sommer 2021 zu den Adler Mannheim. In 264 Spielen in der PENNY DEL kommt der 23-Jährige auf 130 Punkte, darunter 15 Punkte in 31 Playoff-Spielen. Zudem sammelte Wohlgemuth bereits Erfahrung in der Champions Hockey League, die er mit den Adlern zweimal erreichte.

Ausgebildet wurde Wohlgemuth beim ESV Kaufbeuren, bei welchem er alle Nachwuchsteams durchlief und in der Deutschen Nachwuchsliga auflief. Der Linksschütze absolvierte in der Saison 2017/2018 sein erstes Profispiel in der DEL2 für den ESV Kaufbeuren, um nur ein Jahr später in der PENNY DEL zu debütieren. Der Bayer lief zudem in den vergangenen Jahren bereits 18-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf.

„Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Tim Wohlgemuth. Er hat seine Qualitäten in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt. Tim ist schnell, besitzt einen hervorragenden Abschluss und ist trotz seines jungen Alters bereits mit viel Erfahrung ausgestattet – er hat nicht nur in der DEL gespielt, sondern auch in der Champions League und für die deutsche Nationalmannschaft. Mit ihm gewinnen wir einen weiteren Baustein für unseren Kader, der uns bei den wichtigen Deutschen Positionen Qualität und Potenzial verleiht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Haie-Cheftrainer Uwe Krupp über den Neuzugang.

Bei den Haien wird Wohlgemuth zukünftig mit der Rückennummer 33 auflaufen.