In Nürnberg ist ganz schön was los: Bescheidender Saisonstart – Trainerrauswurf – übergangsweise ein Duo hinter der Bande – die Neuverpflichtung von Tome Rowe. Und mittendrin statt nur dabei: Sportdirektor und Interimscoach Stefan Ustorf, unser nächster Gast bei Hockeyweb-Instagram-Live.

Tom Rowe heißt der neue Mann an der Bande bei den Nürnberg Ice Tigers. Damit kann sich Stefan Ustorf wieder ganz auf den Job des Sportdirektors konzentrieren. Zu tun gibt es genug! Die Saison der Ice Tigers läuft bisher genauso wie das Debüt von Tome Rowe. Nach der Niederlage am Freitag gegen Krefeld und der Absage der Partie gegen München belegen die Franken den vorletzten Rang. Wie groß ist die Angst vor dem Abstieg? Was muss passieren, um in die Erfolgsspur zu finden? Stefan Ustorf wird uns Rede und Antwort stehen.

59 NHL-Spiele für die Washington Capitals, sechs deutsche Meisterschaften im Trikot der Eisbären Berlin, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft – der gebürtige Kaufbeurer hat viele Erfolge gefeiert, bevor er seine aktive Laufbahn 2013 endgültig beendete bzw. beenden musste. Durch einen Check erlitt Ustorf ein Schädel-Hirn-Trauma, das ihn dazu zwang, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. Er ist aber abseits des Eises seinem Sport erhalten geblieben, als Sportdirektor und als Scout – zuerst in Berlin und mittlerweile in Nürnberg.

An Gesprächsstoff mangelt es also definitiv nicht am Mittwochabend und obendrauf kommt natürlich auch noch unsere Powerfragerunde, mit der wir mit Sicherheit wieder die ein oder andere erstaunliche Geschichte zu Tage fördern werden. Seid gespannt und bringt euch ein: Was wolltet ihr schon immer von Stefan Ustorf wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten – Mittwoch 19:00 Uhr Instagram-Live mit Stefan Ustorf!

Bis dahin habt ihr noch die Gelegenheit euch die letzte Folge mit Max Faber von den Löwen Frankfurt anzusehen (Youtube / IGTV) oder anzuhören (Spotify & Co.):