Die nächste Folge unserer Instagram-Liveshow führt uns nach Augsburg zu Simon Sezemsky. Der 27-jährige Nationalspieler in Diensten der Panther wurde nach der letzten Saison Zweiter bei der Wahl zum Verteidiger des Jahres in der DEL. Am Mittwoch um 19:00 Uhr wird er unser Gast sein.

Jugend-Bundesliga, DNL, Oberliga, DEL2, DEL, CHL, Deutschland-Cup – Sezemsky hat sich hochgearbeitet aus der Jugend des EV Füssen über die Ravensburg Towerstars zu den Augsburger Panthern, wo er in seinem mittlerweile fünften Jahr in der Fuggerstadt eine feste Größe in der Verteidigung ist. Sein Weg über die Eisflächen der Republik wird natürlich eines unserer Themen sein.

Die Play-offs finden nach aktuellem Stand ohne Simon Sezemsky und seine Panther statt, die jüngste Heimniederlage gegen Iserlohn verbesserte die Ausgangsposition der bayerischen Schwaben auch nicht unbedingt. Worin liegen die Gründe für die eher durchwachsene Saison in Augsburg? Welches Fazit zieht unser Gast für sich persönlich? Wie geht es für ihn nächste Saison weiter? Welche Ziele hat sich der gebürtige Münchner für die Zukunft gesteckt? Das und noch vieles mehr, werden wir besprechen!

Auch unsere Powerfragerunde wird wieder Teil der Sendung sein – wer weiß, was wir dieses Mal interessantes erfahren?! – seid dabei, wenn es am Mittwoch soweit ist, und auch jetzt könnt ihr euch schon einbringen: Was wolltet ihr schon immer von Simon Sezemsky wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den Spieler der Augsburger Panther über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten – Mittwoch 19:00 Uhr Instagram-Live mit Simon Sezemsky!

Bis dahin könnt ihr euch auch nochmal gerne das letzte Instagram-Live mit Maximilian Kammerer anschauen!