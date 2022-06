Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Rahmenterminplan für die kommende Spielzeit 2022/2023 der DEL steht fest. Die Hauptrunde startet am 15. September 2022 und endet am 05. März 2022.

In diesem Zeitraum bestreiten alle 15 Teams jeweils 56 Hauptrundenspiele und haben an vier Spieltagen spielfrei. Der Punktequotient wird auch in der Saison 2022/2023 ausschlaggebend für die Platzierung einer Mannschaft sein. Zwischen dem 07. und dem 11. November findet der Deutschland-Cup statt, dementsprechend wird die DEL in dieser Phase für das "International Break" pausiert.

Das Wintergame findet am 03. Dezember 2022 statt und stellt ein besonderes Highlight für alle Eishockey-Fans dar. Dabei treffen im Kölner RheinEnergieSTADION die Kölner Haie auf die Adler Mannheim.

Die erste Playoff-Runde beginnt am 08. März 2023 und wird im "Best-of-Three"-Modus ausgespielt. Die folgenden Playoff-Runden finden wie gewohnt im „Best-of-Seven“-Modus statt. Sollte im Finale ein siebtes Entscheidungsspiel notwendig sein, findet dieses am 27. April 2023 statt.