Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach unserem Abstecher nach Nordamerika sind wir mit unserer Instagram-Liveshow dieses Mal wieder in der Heimat. In Reicherbeuern und Bad Tölz begann er mit dem Eishockeyspielen, nach zwei Stationen in Übersee spielt er mittlerweile wieder in Düsseldorf bei der DEG und bald ist er unser Gast – Maximilian Kammerer.

Für die Regina Pats in Kanada und die Hershey Bears in den USA schnürte Kammerer schon die Schlittschuhe. Dazwischen spielte er bereits drei Jahre bei der DEG und wurde dabei 2017 zum DEL-Rookie des Jahres gekürt. Auch das Nationaltrikot durfte der 24-Jährige schon oft überstreifen. Wir werden mit ihm natürlich über seinen Weg durch die große, weite Eishockeywelt sprechen.

Platz fünf – das reicht nicht für die Play-offs. Der Abstand zu Wolfsburg auf Platz vier und Iserlohn auf drei ist allerdings gering. Das Ziel für Maximilian Kammerer und die DEG dürfte klar sein – zumal unser Gast selbst noch nie in den Play-offs der DEL auf Puckjagd ging. Welche persönlichen Ziele hat er sich gesteckt? Wie geht es für ihn nach dieser Saison weiter? Das und noch Vieles mehr klären wir im Livestream am Mittwoch – und auch unsere Powerfragerunde wird sicherlich wieder einige interessante Dinge ans Licht bringen – ihr dürft gespannt sein!

Jetzt seid aber erstmal ihr dran! Was wolltet ihr schon immer von Maximilian Kammerer wissen? Schickt uns eure Fragen an den Spieler der Düsseldorfer EG über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten – Mittwoch 19:00 Uhr Instagram-Live mit Maximilian Kammerer!

Bis dahin könnt ihr euch auch gerne unsere vorherigen Gespräche mit zum Beispiel Philipp Grubauer, Tim Stützle oder Nico Sturm anhören.