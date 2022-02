Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Olympischen Spiele in Peking liefen für die deutsche Eishockeynationalmannschaft nicht wirklich nach Plan. In der Viertelfinal-Qualifikation war bereits Schluss für die Truppe von Toni Söderholm. Das tat weh. Im Falle von Marco Nowak ist damit aber nicht nur das frühe Ausscheiden gemeint, sondern auch der harte Check gegen ihn gleich im ersten Spiel. Mit ihm wollen wir bei Hockeyweb-Instagram-Live auf das Turnier zurückblicken.

Die Olympischen Winterspiele von Peking 2022 standen aus vielerlei Gründen von Anfang unter keinem guten Stern und auch aus sportlicher Sicht wird das Eishockey-Turnier nicht unbedingt als Sternstunde des deutschen Eishockeys in die Annalen des DEB eingehen. War es die (zu) große Erwartungshaltung? Waren die Gegner einfach stärker? Warum war man gegen die Slowakei unterm Strich chancenlos? Wie war die Atmosphäre in Peking? Viele Fragen – die Antworten gibt´s am Donnerstag von Marco Nowak.

Mittlerweile ist auch der gebürtige Dresdner wieder im Ligaalltag angekommen. Nach einer langen Durstrecke ohne Sieg um den Jahreswechsel hat sich seine DEG wieder gefangen – Rang neun aktuell. Soll es noch mit der direkten Viertelfinal-Qualifikation klappen, müssen im Endspurt Siege her. Wie weit es gehen kann und noch gehen wird für die Düsseldorfer EG in dieser Saison, werden wir uns genauer anschauen.

Der Mensch Marco Nowak – auch ein Eishockey-Profi aus Leidenschaft, wie er es ist, kann nicht 24/7 die Schlittschuhe schnüren. Was er so macht, wenn der Schläger mal in der Ecke steht, wie er am besten abschalten kann und vieles mehr wird im Interview Thema sein.

Und auch unsere Powerfragerunde darf diesmal natürlich nicht fehlen: Witzige Anekdoten, erstaunliche Kuriositäten, tolle Geschichten. Seid dabei, wenn es am Donnerstag so weit ist, und auch jetzt könnt ihr euch schon einbringen: Was wolltet ihr schon immer von Marco Nowak wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den Verteidiger der Düsseldorfer EG über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten – Donnerstag 19:00 Uhr: Instagram-Live mit Marco Nowak!

Wer es bis dahin nicht erwarten kann, sollte sich noch die letzte Ausgabe mit Sebastian Furchner angucken - es lohnt sich!