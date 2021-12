Lesedauer: ca. 1 Minute

Weihnachten ist schon fast wieder rum, aber wir haben noch ein kleines Präsent für alle Eishockey-Fans – die letzte Ausgabe Hockeyweb-Instagram-Live im ereignisreichen Jahr 2021. Dafür richten wir den Blick nach Niederbayern, genauer gesagt nach Straubing zu den Tigers auf den Mann mit der 92 auf dem Rücken – Marcel Brandt.

Im Nachwuchs des EV Regensburg begann die sportliche Laufbahn des gebürtigen Dingolfingers. Nach DNL und Oberliga bei den Oberpfälzern konnte er in der Saison 2012/13 in Straubing in der DEL Fuß fassen. Es zog ihn weiter nach Düsseldorf und 2018 zurück ihn die Heimat zu den Tigers, für die er seither aufs Eis geht – mit einer kleinen Ausnahme: Im Herbst 2020 schnürte er kurz für den EV Dingolfing in der Landesliga Bayern die Schlittschuhe. Seine sportlichen Ziele dürften aber vor allem im Hinblick auf Olympia andere sein. Das und vieles mehr werden wir natürlich besprechen.

Im Hier und jetzt läuft es für Marcel Brandt und seine Tigers sehr ordentlich – wieder sehr ordentlich, muss man dazu sagen. Ein schwacher Start, dazu Anfang Dezember eine Zwangspause wegen Corona. Aber seitdem kann sich die Straubinger Bilanz durchaus sehen lassen: Vier Siege und zwei knappe Niederlagen nach Penaltyschießen gab´s zuletzt. Da stellen sich natürlich viele Fragen: Wieso war zu Beginn ganz schön Eis im Getriebe? Was sind die Gründe für den jüngsten Aufschwung? Wohin soll die Reise am Saisonende gehen? Welche Ziele hat er sich persönlich gesteckt? Was macht Marcel Brandt, wenn er nicht gerade die Schlittschuhe an den Füßen trägt? Die Antworten gibt´s Montagabend.

Und dabei darf natürlich auch wieder unsere Powerfragerunde nicht fehlen: Witzige Anekdoten, erstaunliche Kuriositäten, tolle Geschichten. Seid dabei, wenn es am Montag so weit ist, und auch jetzt könnt ihr euch schon einbringen: Was wolltet ihr schon immer von Marcel Brandt wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den Verteidiger der Straubing Tigers über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten - Montag 19:00 Uhr Instagram-Live mit Marcel Brandt!

Wer es bis dahin nicht erwarten kann, kann sich gerne noch die letzte Ausgabe mit Fabio Wagner ansehen:

Instagram Live Interview mit Fabio Wagner über den ERC Ingolstadt, Olympia, Deutschlandcup uvm. - YouTube