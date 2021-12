Lesedauer: ca. 1 Minute

Zwischen den Feiertagen, rund um den Jahreswechsel – Eishockey Pur, natürlich auch für die Straubing Tigers mit Marcel Brandt. In unserer letzten Ausgabe von Hockeyweb-Instagram-Live im Jahr 2021 hat sich der 29-jährige gebürtige Dingolfinger für uns die Zeit genommen, um über seine Karriere, die auch mal einen kleinen Zwischenstopp in der Heimat in Liga fünf machte, über die aktuelle Situation in Straubing, aber auch über Marcel Brandt privat zu sprechen.

„Wir haben die einfachen Fehler abgelegt.“ So begründet Brand den aktuellen Aufwärtstrend seiner Straubing Tigers nach eher durchwachsenem Start. Auch er persönlich kam etwas schleppend in die Saison. „Ich habe mir selbst am Anfang zu viel Druck gemacht“ nach der Auszeichnung zum Verteidiger des Jahres am Ende der vergangenen Spielzeit. Mittlerweile läuft es aber besser und er fühlt sich in seiner niederbayerischen Heimat sowieso pudelwohl: „Klar ist es ein Riesenwunsch von mir, dass ich hier bleibe in Straubing.“ Im Jahr 2020 zog es ihn kurzzeitig sogar in die fünfte Liga zu seinem Heimatverein, dem EV Dingolfing, aber „alles, was ich versucht habe zu machen, hat nicht funktioniert“ auf dem Eis, erklärt er mit einem Lachen.

Eigentlich ist Brandt in einer Fußballfamilie aufgewachsen, aber da er „so viel Energie hatte und im Winter eben nicht so viel Fußball war, mussten meine Eltern irgendwie was finden, dass sie mich irgendwo hin packen konnten. So kam das eigentlich zu Stande.“ Geschadet hat es jedenfalls nicht. In Düsseldorf lernte er aber nach zwei tollen Jahren, in denen er durch kuriose Umstände vom Stürmer zum Verteidiger wurde, auch die „Schattenseite“ des Sports kennen, wie er sagt – Brandt ging nach Bad Nauheim in die DEL2, noch heute „der größte Wake-Up-Call, den ich je hatte!“ Er schaffte es zurück in die DEL und auch in die Nationalmannschaft – da sind auch die weiteren Ziele klar, im Februar stehen schließlich die Olympischen Spiele an.

Das alles ist nur ein kleiner Auszug der vielen tollen Einblicke, die uns Marcel Brandt im Live-Interview gegeben hat!

Und als wäre das nicht schon alles Grund genug sich unsere letzte Folge des Jahres 2021 noch einmal anzusehen, gab´s obendrauf natürlich auch noch unsere Powerfragerunde – Kurioses, Witziges, schlagfertige Prognosen und vieles mehr.

Ihr seid neugierig geworden, habt die Sendung aber leider verpasst? – Kein Problem! Wie immer könnt ihr die ganze Show auf unseren Kanälen auf Instagram, Youtube und allen gängigen Plattformen als Audio-Podcast einfach nachhören! Es lohnt sich!!