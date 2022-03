Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Formkrise der Adler Mannheim, der Vorausblick auf die Playoffs in der DEL, das Olympische Eishockeyturnier, die aktuelle Situation in der Ukraine, die NHL, die KHL – viele interessante Themen und viele sehr interessante Antworten von Korbinian Holzer. Der Nationalspieler war in der jüngsten Ausgabe von Hockeyweb-Instagram-Live zu Gast.

Der Saisonstart von Mannheim war erste Sahne, mittlerweile hakt es aber ein wenig bei den Adlern. „Da kommen mehrerer Faktoren zusammen. Wir hatten so einen leichten Bruch in unserer Saison. […] Die Defensive ist seit der Olympiapause so ein bisschen unsere Achillesferse.“ Irgendwelche Ausreden – enger Spielplan, Verletzungen, etc. – will Holzer dabei nicht gelten lassen. „Jetzt geht’s einfach darum, dass wir den richtigen Weg finden, Eishockey zu spielen!“ Allzu viel Zeit bleibt nicht mehr, die Playoffs stehen unmittelbar bevor.

Die Olympischen Spiele liefen, wie wir alle wissen, nicht so, wie sich das Viele vorgestellt hatten. „Jeder hat mehr erwartet, speziell intern haben wir uns da schon Druck gemacht, dass wir da was erreichen wollen, und das haben wir auch offen kommuniziert, was ich immer noch für die richtige Art und Weise halte, weil wir uns nicht verstecken müssen.“ Mit ein wenig Abstand ist „die Emotionalität ein bisschen raus, es ist aber immer noch ärgerlich.“ Nächstes Ziel für den gebürtigen Münchner – die WM in Helsinki: „Ich würde mich freuen wieder bei einer WM dabei zu sein, weil ich glaube, dass wir mittlerweile jedes Jahr eine gute Rolle spielen können.“

Aktuell noch mehr im Blickpunkt als die sportliche Lage ist die Situation in der Ukraine – letzte Saison spielte Holzer noch in Russland in der KHL. „Ich habe natürlich noch Kontakte, spreche auch viel mit Nigel Dawes, der lange in Russland war, über die Situation in der Liga. […] Ich tausche mich auch mit Leuten aus, die ich noch von drüben kenne.“ Seine persönlichen Erfahrungen, die Stadt Jekaterinburg und auch die „super gastfreundlichen Menschen“ dort waren stets positiv, wie der Verteidiger betont und fügt hinzu: „Man kann nur hoffen, dass sich das so schnell wie möglich irgendwie in eine Richtung bewegt, dass man wieder zu dem zurückkommen kann, was uns allen irgendwo auch Freude bereitet – und das ist der Sport.“

Das alles ist nur ein kleiner Auszug der vielen tollen Einblicke, die uns Korbinian Holzer im Live-Interview gegeben hat! Wer war sein verrücktester Mitspieler? Warum war seine Mutter dafür verantwortlich, dass er zum Eishockey kam? Wie kann man NHL, KHL und DEL sportlich vergleichen?

Und als wäre das nicht schon alles Grund genug sich das Interview mit Holzer noch einmal anzusehen, gab´s obendrauf natürlich auch noch unsere Powerfragerunde – Kurioses, Witziges, und vieles mehr.

