Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie spielen bislang eine gute Saison – und setzten am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga noch einen drauf. Der ERC Ingolstadt gewinnt Derby haushoch und die Düsseldorfer EG holt aus Doppelheimspieltag letztlich zwei Punkte.

Wenn die Kölner Haie und die Adler Mannheim aufeinandertreffen, stehen sich zwei „Granden“ der DEL gegenüber. So dürfte sich der KEC besonders über den 3:1-Sieg in Mannheim freuen – natürlich immer im Hinterkopf behaltend, dass die Adler nach wie vor ersatzgeschwächt sind. Nichts desto weniger rücken die Domstädter als Fünfter weiter an den führende Liga-Quartett heran. Der ERC Ingolstadt gewann nicht nur im Derby gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 7:2 – nach 38 Minuten stand es sogar schon 7:0. Durchatmen ist bei der Düsseldorfer EG angesagt. Nach der 2:3-Niederlage gegen das Bis-dahin-Schlusslicht aus Schwenningen, die auch am Sonntag siegreich waren, gewannen die Rheinländer gegen Straubing, ebenfalls zu Hause, mit 3:2 nach Penaltyschießen. Die Bietigheim Steelers mussten sich Iserlohn trotz Führung zur ersten Pause geschlagen geben und bleiben damit Letzter. Im Pinguin-Duell musste sich Krefeld knapp den „Artgenossen“ aus Bremerhaven geschlagen geben.



Die DEL-Spiele am Sonntag:

ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers 7:2 (3:0, 4:1, 0:1)

Tore: Ingolstadt: Storm (2), Warsofsky, Feser, Aubry, Simpson, Wagner – Nürnberg: Stoa (2).

Bietigheim Steelers – Iserlohn Roosters 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Tore: Bietigheim: Heard, Ranford – Iserlohn: Bailey (2), Alanov, Acolatse.

Schwenninger Wild Wings – Grizzlys Wolfsburg 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Tor: Schwenningen: Görtz.

EHC Red Bull München – Augsburger Panther 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Tore: München: Schütz, Ehliz, Smith, Parkes – Augsburg: Nehring (2), Puempel.

Adler Mannheim – Kölner Haie 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Tore: Mannheim: Bergmann – Köln: Barinka, Ferraro, Ugbekile.

Krefeld Pinguine – Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Tore: Krefeld: Weiß, Bracco, Bergström – Bremerhaven: McGinn (2), Verlic, Mauermann.

Düsseldorfer EG – Straubing Tigers 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) n.P.

Tore: Düsseldorf: Barta, MacAulay, O’Donnell – Straubing: St. Denis, Schönberger.