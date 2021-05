Lesedauer: ca. 1 Minute

Ein frischgebackener deutsche Meister ist unser nächster Gast bei Hockeyweb-Instagram-Live. Er stand bereits 2018 mit den Eisbären im Finale, scheiterte aber damals mit seinem Team an Red Bull München. Nun drei Jahre später reichte es nicht nur für die Meisterschaft, er gab auch in Spiel drei der Finalserie gegen Wolfsburg die Vorlage zum entscheidenden Berliner Treffer – Kai Wissmann.

Deutscher Meister – der Traum eines jeden kleinen Jungen, der mit Schläger über das Eis flitzt. Das galt wohl auch vor vielen Jahren in Schwenningen für Kai Wissmann. Für ihn ging dieser Traum jüngst in Erfüllung. Wir sprechen mit ihm über diese doch eher kurzen Play-offs, den achten Triumph der Eisbären und wollen natürlich auch wissen, wie lange gefeiert wurde.

Über Schwenningen führte der Weg des 24-Jährigen schon in der Jugend nach Berlin. Nach zahlreichen Spielen in der DEL2 für die Dresdner Eislöwen, ist er nun schon seit Jahren eine feste Größe im Team der Eisbären – und wird das auch langfristig bleiben: Erst vor kurzem verlängerte Wissmann seinen Vertrag in der Hauptstadt.

Eine verrückte Saison ging zu Ende. Was für ein Gefühl war es die ganze Spielzeit über vor leeren Rängen zu spielen? Blieb bei dem straffen Spielplan noch Zeit für Freizeit? Was ist in der Sommerpause geplant? Ist Nordamerika noch ein Thema? Wie schätzt er die Chancen der Nationalmannschaft bei der bald beginnenden WM ein? – das und vieles mehr werden wir mit Kai Wissmann besprechen.

Jetzt seid aber erstmal ihr dran! Was wolltet ihr schon immer von Kai Wissmann wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den Verteidiger der Eisbären Berlin über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten – Mittwoch 19:00 Uhr Instagram-Live mit Kai Wissmann!

