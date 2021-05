Lesedauer: ca. 1 Minute

Der unbedingte Wille war laut Kai Wissmann entscheidend für den Titel der Eisbären. Der gebürtige Schwenninger war rund drei Wochen nach dem Triumph zu Gast in unserer Instagram-Live-Show. Wir sprachen nicht nur über den Weg zur Meisterschaft, sondern auch über die Nationalmannschaft und was aus ihm wohl geworden wäre, wenn es nicht mit dem Profi-Eishockey geklappt hätte.

Das Siegergrinsen war auch gut zwei Wochen nach dem Triumph immer noch deutlich zu sehen im Gesicht von Kai Wissmann – kein Wunder. Die entscheidenden Momente in den Play-offs, die letzten Sekunden in Spiel drei, die Feierlichkeiten danach und vieles mehr rund um die Meisterschaft der Eisbären waren unsere Themen.

Mittlerweile spielt Wissmann schon viele Jahre in Berlin und fühlt sich dort sehr wohl. Wir haben mit ihm über seinen Weg aus Schwenningen über Dresden nach Berlin und vom Sturm in die Verteidigung gesprochen. Was führte den 24-Jährigen als kleiner Junge aufs Eis? Was macht Berlin für ihn aus? Sind Spiele gegen Schwenningen heute noch etwas Besonderes?

Die WM findet leider ohne unseren Gast statt. Auf internationales Parkett muss Kai Wissmann aber nicht lange verzichten: Mit seinen Eisbären wird er nächste Saison in der Champions Hockey League auflaufen und auch Olympia und eine Weltmeisterschaft im Nationaltrikot sind große Ziele von ihm.

Ihr seid neugierig geworden, habt die Sendung aber leider verpasst? – Kein Problem! Wie immer könnt ihr die ganze Show auf unseren Kanälen auf Instagram, Youtube und allen gängigen Plattformen als Audio-Podcast einfach nachhören! Es lohnt sich! Ihr könnt euch auch gerne nochmal die anderen Episoden anhören. Zu Gast waren dort zum Beispiel Philipp Grubauer, Tim Stützle, Dominik Kahun oder Korbinian Holzer.