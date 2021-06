Lesedauer: ca. 1 Minute

Was waren das für spektakuläre Wochen für John-Jason Peterka – seine erste A-Weltmeisterschaft, sein erstes WM-Tor, das Deutschland gegen Lettland auf die Siegerstraße und damit ins Viertelfinale brachte, und ein NHL-Einstiegsvertrag bei den Buffalo Sabres. Die Tinte ist gerade erst trocken, da ist er auch schon unser Gast – JJ Peterka.

In der DEL gab es in den Play-offs noch das schnelle, überraschende Aus für JJ Peterka und seinen EHC Red Bull München. Bei der WM ging es dafür richtig weit und die Belohnung ließ auch nicht lange auf sich warten – ein NHL-Einstiegsvertrag bei den Buffalo Sabres, die den gebürtigen Münchner 2020 in der zweiten Runde an Position 34 gedraftet hatten. Darüber werden wir natürlich ausführlich sprechen.

Schülerbundesliga in Bad Tölz, diverse österreichische und tschechische Juniorenligen an der RB Hockey Academy in Salzburg und natürlich DEL in München – wir beleuchten den sportlichen Weg des jungen deutschen Talents und was ihn als Eishockeyspieler auszeichnet.

Aber nicht nur das – wir wollen auch wissen, was Peterka abseits des Eises macht, wie er seine freie Zeit gerne verbringt, wie er überhaupt zum Eishockeysport kam und vieles mehr. Auch unsere Powerfragerunde wird wieder dabei helfen, die eine oder andere interessante Geschichte ans Licht zu bringen – seid gespannt!

