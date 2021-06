Lesedauer: ca. 1 Minute

Turbulente und vor allem erfolgreiche Wochen liegen hinter JJ Peterka. Die Krönung – die Unterschrift unter den NHL-Einstiegsvertrag bei den Buffalo Sabres. Mit uns hat der gebürtige Münchner ausführlich über die WM, die Vertragsunterschrift seine Karriere und vieles mehr gesprochen. Er hat uns zudem verraten, auf was er sich in Amerika am meisten freut – auf wie neben dem Eis.

Gemütlich in der Hängematte liegend genießt Peterka die Sommerpause Das kann der 19-Jährige auch – die erste WM, der erste Treffer bei einer Weltmeisterschaft, Platz vier und als i-Tüpfelchen der NHL-Einstiegsvertrag bei den Buffalo Sabres. Wir haben die WM auf und neben dem Eis etwas genauer betrachtet: Wer machte ihn sprachlos? Was hat die deutsche Mannschaft so stark gemacht? Wer war der beste Tischtennisspieler der Eishockeynationalmannschaft? Was hat Tobias Rieder über die Buffalo Sabres erzählt? Und vieles, vieles mehr.

Wir haben auch etwas weiter zurückgeschaut auf seine Anfänge im Eishockey und seinen Ausbildungsweg: Sein schönstes Erlebnis in Salzburg, die schwierigste Auswärtsfahrt in der DEL, sein emotionalster Treffer, der wichtigste Trainer während seiner sportlichen Ausbildung, sein Lieblingsfußballverein – das und viele weitere interessante Dinge hat uns der sympathische 19-Jährige verraten.

