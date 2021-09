Lesedauer: ca. 1 Minute

Pünktlich zum DEL-Auftakt beenden auch wir unsere Sommerpause. In der ersten Ausgabe von Hockeyweb-Instagram-Live in dieser Saison sprechen wir mit einem Mann, der früher zwischen den Pfosten aktiv war und nun an der Seite von Daniel Naud hinter der Bande bei den Bietigheim Steelers steht – Fabian Dahlem.

Es steht eine spannende Spielzeit in der Deutschen Eishockey-Liga bevor! Erstmals seit 15 Jahren gibt es mit den Bietigheim Steelers einen sportlichen Aufsteiger im deutschen Oberhaus und zudem muss zum ersten Mal nach dem Ende der Hauptrunde auch mindestens ein Team runter in die DEL2. Fabian Dahlem und seine Steelers werden alles daransetzen, nicht auch der erste Absteiger nach langer Zeit zu werden. Was ist das Ziel in der Premierensaison? Was wird von den Neuzugängen erwartet? Auf welchen Gegner freut er sich am meisten? Über dies und vieles mehr werden wir sprechen.

Crimmitschau, Ingolstadt, Heilbronn und Ljubljana waren die letzten Trainerstationen des gebürtigen Rosenheimers, bevor er im Vorfeld der vergangenen Saison gemeinsam mit Daniel Naud zu den Bietigheim Steelers kam – als Co-Trainer und Torwarttrainer. Zwischen 1984 und 2001 stand er selbst im Tor und wurde zum Abschluss seiner Spielerkarriere deutscher Zweitligameister mit dem ERC Ingolstadt. An Gesprächsstoff mangelt es also nicht!

Und auch unsere Powerfragerunde darf in der neuen Saison natürlich nicht fehlen. Seid gespannt, welche Geschichten und Anekdoten wir damit einmal mehr zu Tage fördern.

Falls ihr euch selbst noch einbringen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen uns eure Fragen an Fabian Dahlem vorab über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram zu schicken. Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten! Mittwoch um 19:00 Uhr geht´s los.