​Der ERC Ingolstadt kann einen weiteren Leistungsträger in der Offensive an sich binden. Mirko Höfflin wird auch weiterhin für die Oberbayern auf Torejagd gehen. Der 29-Jährige gehört seit seinem Wechsel an die Donau stets zu den besten Scorern der Panther.

Im Sommer 2019 schloss sich der gebürtige Freiburger dem ERC an und schwang sich auf Anhieb zu einem der Leistungsträger in der Ingolstädter Offensive auf. Sowohl im Powerplay als auch bei Fünf-gegen-Fünf ist der technisch versierte Stürmer nicht mehr wegzudenken. Insgesamt lief der Linksschütze bisher 117 Mal für die Blau-Weißen auf und verbuchte dabei 74 Scorerpunkte (33 Tore, 41 Vorlagen). In der laufenden Spielzeit gelangen Höfflin in 37 Einsätzen neun Treffer und 14 Assists.



„Mirko ist eine feste Größe in unseren ersten drei Sturmreihen sowie im Powerplay und in Unterzahl. Er ist läuferisch gut und ist sowohl als Außenstürmer als auch als Center vielseitig einsetzbar“, hebt ERC-Sportdirektor Larry Mitchell die Qualitäten des Mannes hervor, der bei den Jungadlern Mannheim ausgebildet wurde. „Er ist immer für 15 Tore pro Saison gut. Darüber hinaus hat er sich über die vergangenen zwölf Monate beim Körperspiel sehr gesteigert und seinem Spielstil damit ein weiteres Element hinzugefügt.“

In seinen bislang zehn Spielzeiten in der DEL absolvierte der 2010 in der sechsten Runde von den Chicago Blackhawks gedraftete Angreifer 434 Partien und sammelte 188 Scorerpunkte. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2018 auf.

„Wir haben in Ingolstadt die Voraussetzungen dafür, erfolgreiches Eishockey zu spielen. Unsere Mannschaft ist sehr talentiert, der Teamgeist ist hervorragend und auch das Umfeld ist erstklassig. Ich fühle mich hier sehr wohl, habe eine wichtige Rolle im Team und komme in allen Spielsituationen zum Einsatz. Daran will ich anknüpfen und versuchen, mich weiter zu steigern“, erklärt Höfflin und ergänzt im Hinblick auf den diesjährigen Hauptrundenendspurt sowie die Playoffs: „Jetzt wollen wir hoch motiviert in die beste Zeit des Eishockey-Jahres starten und zusammen mit unseren Fans möglichst erfolgreiche Wochen und Monate erleben.“