Lesedauer: ca. 1 Minute

Bereits seit einigen Tagen kursiert sein Name durch die Presse, nun ist es offiziell: Von den Schwenninger Wild Wings wechselt der 31-jährige Stürmer Daniel Weiß zu den Bietigheim Steelers und wird zukünftig mit der Nummer 57 auflaufen.

Der in Titisee-Neustadt geborene Linksschütze kennt die DEL aus dem Effeff. Für Berlin, Nürnberg, Augsburg, Düsseldorf, Iserlohn und Schwenningen absolvierte der insgesamt 651 Spiele (162 Punkte) im Oberhaus des deutschen Eishockeys. Mit den Eisbären Berlin konnte er dabei viermal die Meisterschaft feiern. In der letzten Saison war er bereits in der EgeTrans Arena zu Besuch. Mit den Eispiraten Crimmitschau, für die er in 22 Partien 24 Punkte sammelte, ehe er zurück in die DEL wechselte, unterlag er mit 2:4.

Sein Ziel mit seinem neuen Club formulierte der Stürmer so: „Natürlich würde ich gerne mit den Steelers in die Play-offs kommen, keine Frage. Aber ich denke, dass der Klassenerhalt schon eine Riesennummer wäre und ich hoffe, wir alle streben diesen gemeinsam an.“

Geschäftsführer Volker Schoch zur Verpflichtung: „Daniel bringt viel DEL-Erfahrung und er ist sehr motiviert, diese in Bietigheim einzubringen und eine wichtige Rolle innerhalb des Teams einzunehmen.“

Trainer Daniel Naud zu seinem neuen Schützling: „Daniel ist ein Zwei-Wege-Stürmer, der vielseitig einsetzbar ist. Er ist ein harter Arbeiter uns sehr effektiv in Unterzahl. Mit seiner großen Erfahrung in der DEL kann er den jungen Spielern helfen, den Übergang in die Beletage des Eishockeys zu meistern.“