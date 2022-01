Lesedauer: ca. 1 Minute

797 – das war sie, die Rekordzahl an Punkten eines Spielers in der Geschichte der DEL, bis Patrick Reimer kam und den Rekord brach. Die 797 gehört zu einer Legende des deutschen Eishockeys, ganz besonders in Düsseldorf. Seine Nummer 23 hängt unter dem Hallendach und wird bei der DEG nicht mehr vergeben. Am Mittwoch wird er unser Gast sein – Daniel Kreutzer.

Kaum ein Name ist so sehr mit dem Düsseldorfer Eishockey verbunden wie der von Daniel Kreutzer. 21 Jahre in der DEL, davon 16 bei der DEG. Für eine Meisterschaft reichte es allerdings nie. Der Vize-Titel 2006 und 2009 sowie der DEB-Pokalsieg 2006 waren die größten Erfolge des 201-maligen Nationalspielers. Der legendäre Hans Zach hatte ihn einst zum Nationalspieler gemacht. Für das DEB-Team nahm er an zwölf Weltmeisterschaften und zweimal an Olympischen Spielen teil. Die nun anstehenden Spiele in Peking werden eines unserer Themen sein wie natürlich auch die große Karriere des gebürtigen Düsseldorfers.

2016/17 war dann die letzte Saison von Daniel Kreutzer. Eine Schulterverletzung setzte ihn außer Gefecht und sorgte dafür, dass er im Sommer 2017 seine Schlittschuhe an den Nagel hängte. Der 42-Jährige befindet sich aber schon mitten in der Karriere nach der Karriere. Um was es sich dabei genau handelt? Diese und viele weitere Antworten gibt´s am Mittwoch.

Und natürlich darf auch unsere Powerfragerunde nicht fehlen: Witzige Anekdoten, erstaunliche Kuriositäten, tolle Geschichten. Da werden vor allem bei einem Mann wie Kreutzer, der viel in der Welt des Eishockeys erlebt hat, viele interessante Dinge ans Licht kommen. Seid dabei, wenn es am Mittwoch so weit ist, und auch jetzt könnt ihr euch schon einbringen: Was wolltet ihr schon immer von Daniel Kreutzer wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den ehemaligen Stürmer der Düsseldorfer EG über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten - Mittwoch 19:00 Uhr Instagram-Live mit Daniel Kreutzer!

Wer es bis dahin nicht erwarten kann, ist herzlich dazu eingeladen sich noch die letzte Folge mit Nikita Quapp anzusehen - es lohnt sich!