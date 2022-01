Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nummer 23 hängt unter dem Hallendach in Düsseldorf. Es ist die ehemalige Rückennummer von Daniel Kreutzer, der eine beeindruckende Karriere hingelegt hat. Für uns nahm er sich die Zeit, um über seine zahlreichen Erlebnisse auf den Eisflächen der Republik, seine Karriere nach der Karriere und vieles mehr zu sprechen.

Der Rekord ist geknackt. Mit seinen 797 Punkten ist Daniel Kreutzer „nur“ noch die Nummer zwei in der ewigen Scoring-Liste der DEL – der neue Mann an der Spitze heißt Patrick Reimer, der streng genommen dank Kreutzer einst zu seinem Debüt in der DEL kam: „Ich weiß noch, wie er sein erstes DEL-Spiel gemacht hat. Das hat er nämlich deswegen gemacht, weil ich krank zu Hause im Bett lag damals.“ Wirklich traurig, dass er seinen Rekord los ist, ist der 42-Jährige aber nicht: „Ich freu mich für ihn, weil wir auch lange zusammengespielt haben. Ich hätte mir keinen besseren Nachfolger vorstellen können!“

Grund zur Trauer gibt es angesichts seiner großen Karriere sowieso nicht. 21 Jahre DEL, die meisten davon in Düsseldorf. „Am Ende meiner Karriere war es dann so, dass ich woanders mit Sicherheit die ein oder andere Mark mehr verdient hätte.“ Dennoch blieb Kreutzer bei seiner DEG, bis er 2018 sein Abschiedsspiel an der altehrwürdigen Brehmstraße absolvierte. „Es war ein unglaublicher Tag für mich, es war Gänsehaut pur!“ In dieser langen Zeit hat sich auch der Sport sehr gewandelt. „Früher haben wir auch öfter mal gefeiert unter der Saison, das kann man heute fast gar nicht mehr machen, weil man wirklich fit wie ein Ferrari sein muss.“ Zumindest die Farbe Rot hätte bei der Düsseldorfer EG gepasst.

Das alles ist nur ein kleiner Auszug der vielen tollen Einblicke, die uns Daniel Kreutzer im Live-Interview gegeben hat!

Und als wäre das nicht schon alles Grund genug sich unsere jüngste Folge noch einmal anzusehen, gab´s obendrauf natürlich auch noch unsere Powerfragerunde – Warum die Nummer 23? Was war der bitterste Moment seiner Karriere? Was würde er heute vielleicht anders machen? Das und vieles mehr erfahrt ihr in unserem Interview von Daniel Kreutzer persönlich. Und zusätzlich gab´s am Ende der Show auch noch einen kleinen Überraschungsgast.

