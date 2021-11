Lesedauer: ca. 1 Minute

Das Corona-Virus sorgt in der DEL aktuell für eine Spielverlegung nach der anderen. Auch am Rhein bei der Düsseldorfer EG blieb man nicht verschont – die letzten vier Spiele der DEG fielen ins Wasser, die Spieler waren in Quarantäne. Eine nach wie vor komische Situation für alle Beteiligten – darüber und vieles mehr werden wir sprechen mit dem Top-Scorer der DEG, Daniel Fischbuch.

Am Freitag dürfen sie wohl endlich wieder, die Männer von Harold Kreis. Der erste Gegner nach der Zwangspause wird derselbe sein wie der letzte vor der Quarantäne – der rheinische Rivale aus Köln. Damals wurden die Haie mit 6:1 abgefertigt. Fischbuch steuerte ein Tor und zwei Assists bei. Ob das trotz des fehlenden Rhythmus erneut so gut laufen wird für die DEG bleibt abzuwarten. Wir sind auf die Prognosen unseres Gastes jedenfalls gespannt – was das Derby am Freitag betrifft, aber auch die ganze Saison! Für ihn persönlich läuft es aktuell jedenfalls rund: Mit 14 Punkten ist er Top-Scorer der seines Teams und Bundestrainer Toni Söderholm nominierte ihn jüngst für den anstehenden Deutschland-Cup.

Seit der vergangenen Spielzeit geht Fischbuch wieder für die DEG aufs Eis, für die er bereits zwischen 2009 und 2016 sieben Jahre die Schlittschuhe schnürte. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte der heute 28-Jährige aber in Heilbronn und Bietigheim. Wie dieser Weg dann über Mannheim, Düsseldorf, Berlin und Nürnberg schlussendlich wieder an den Rhein führte, wollen wir natürlich von unserem Gast höchstpersönlich wissen – genau wie seine persönlichen Zielsetzungen, seine Hobbys abseits des Eises und vieles mehr…

Und dabei darf natürlich auch wieder unsere Powerfragerunde nicht fehlen: Witzige Anekdoten, erstaunliche Kuriositäten, tolle Geschichten. Seid dabei, wenn es am Mittwoch so weit ist, und auch jetzt könnt ihr euch schon einbringen: Was wolltet ihr schon immer von Daniel Fischbuch wissen? Schickt uns vorab eure Fragen an den Stürmer der Düsseldorfer EG über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram.

Und dann gibt´s wie immer nur noch eines zu tun: Einschalten – Mittwoch 19:00 Uhr Instagram-Live mit Daniel Fischbuch!

