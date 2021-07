Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit „Mr. Bietigheim“ René Schoofs, den Youngsters Fabian Ribnitzky und Calvin Pokorny sowie Max Prommersberger, Tim Schüle und Max Renner, gehen sechs Verteidiger den Weg mit in die DEL.

„Wir bauen auf ein charakterliches, eingespieltes und motiviertes Team. Die Jungs haben alles für den Aufstieg gegeben und Großes erreicht. Jedoch kann es nach der Vorbereitung noch zu Anpassungen kommen, denn wir sind weiter auf der Suche nach passenden Puzzlestücken, die von der sportlichen Leitung erneut zu einer Einheit geformt werden kann, die unser Ziel Klassenerhalt erreichen kann“, so Geschäftsführer Volker Schoch zum Verbleib des Defensivblockes.

Max Prommersberger geht in sein achtes Jahr bei den Schwaben und ist motiviert wie an Tag 1. „Nach sieben Jahren und drei Meisterschaften endlich in der DEL mit Bietigheim zu spielen, ist was ganz Besonderes. Es wird eine spannende Runde werden, hoffentlich mit Zuschauern in einer vollen Arena“, so der 33-jährige.

Fabian Ribnitzky ist der Standort Bietigheim mittlerweile ans Herz gewachsen und auch er freut sich darauf, den Kampf in der DEL anzunehmen und sich mit dieser Erfahrung weiterzuentwickeln. Ähnlich sieht es Calvin Pokorny, der „umgeschult“ hat zum Verteidiger. „Es ehrt mich, weiter das Steelers-Trikot tragen zu dürfen. Mit dem Selbstvertrauen aus der Meisterschaft im Rücken, wird um den Klassenerhalt in der DEL gekämpft“, so der Neu-Verteidiger.

Für René Schoofs geht ein Traum in Erfüllung. „Nach all den erfolgreichen Jahren und im fünften Anlauf hat es endlich geklappt und wir spielen ganz oben mit“.

Max Renner und Tim Schüle kehren in die Beletage des deutschen Eishockeys zurück. Für Straubing spielte Renner vier Jahre und trifft bald auf seine alten Kollegen. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe mit den Steelers in der DEL. Das wird für jeden hier ein absolutes Highlight. Meine Freundin und ich fühlen uns zudem hier sehr wohl und es war für mich absehbar, dass ich in Bietigheim bleibe. Wir haben hier ein tolles Mannschaftsgefüge und es macht brutal viel Spaß mit den Jungs.“