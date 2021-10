Die DEL am Freitag

​Am Freitag sah es beinahe so aus, als würde sich der überraschend gute Eindruck, den die Düsseldorfer EG bislang hinterlassen hat, auch gegen die Adler Mannheim bestätigen.

Tatsächlich boten die Rheinländer 20 Minuten lang eine starke Leistung, hatten aber Probleme mit ihrer Effektivität – genau anders herum sah das beim Titelkandidaten aus Mannheim aus, der ab dem zweiten Drittel das Kommando übernahm und 5:2 gewann. Die Fans der Hausherren feierten ihr Team dennoch. Derweil zogen die Kölner Haie an ihrem rheinischen Rivalen vorbei, weil sich der KEC mit 5:1 gegen Schwenningen durchsetzte. Der Aufsteiger Bietigheim Steelers feierte einen wichtigen Zwei-Punkte-Sieg in Krefeld. Rund ging es in Wolfsburg: Die Zuschauer sahen gegen Augsburg elf Tore und dabei einen 6:5-Overtime-Sieg der heimischen Grizzlys.



Die Spiele am Freitag:

Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Tore: Köln: Ferraro, Thuresson, Kammerer, Oblinger, Uvira – Schwenningen: Spink.

Düsseldorfer EG – Adler Mannheim 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Tore: Düsseldorf: Proft, O`Donnell – Mannheim: Desjardins (2), Elias, Rendulic, Plachta.

Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther 6:5 (3:0, 1:3, 1:2, 1:0) n.V.

Tore: Wolfsburg: Desousa (2), Fauser, Button, Gaudet, Melchiori – Augsburg: Campbell, Trevelyan, Haase, Puempel, Clarke.

Krefeld Pinguine – Bietigheim Steelers 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: Krefeld: Bergström, Bracco, Weiss – Bietigheim: Sheen (3), Stretch, Ranford.

Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.P.

Tore: Iserlohn: Foucault (2) – Bremerhaven: Friesen.

ERC Ingolstadt – EHC Red Bull München 3:6 (0:2, 1:3, 2:1)

Tore: Ingolstadt: Feser, DeFazio, Soramies – München: Street (2), Daubner, Gogulla, Ehliz, Tiffels.

Bereits am Donnerstag:

Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Tore: Nürnberg: MacLeod (2) – Berlin: Byron, Wissmann, Noebels, Boychuk, Pföderl, White.