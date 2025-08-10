Stürmer kommt aus Mannheim

Austin Ortega wechselt zu den Dresdner Eislöwen

10.08.2025, 22:46 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Dresdner Eislöwen haben sich hochkarätige Verstärkung für die Offensive gesichert: Austin Ortega, DEL-erfahrener Stürmer aus den USA, wechselt zur neuen Saison an die Elbe.

Ortega (31) kommt mit der Erfahrung von 270 DEL-Spielen für die Eisbären Berlin, Red Bull München und die Adler Mannheim nach Dresden. Dabei erzielte der Rechtsschütze beeindruckende 108 Tore und bereitete 124 Treffer vor. Mit den Münchnern wurde Ortega 2023 Deutscher Meister. Zuletzt stand er bei den Adlern Mannheim unter Vertrag.

Seine Karriere in Europa begann der US-Amerikaner in der Saison 2018/19 mit einem Wechsel nach Schweden, von wo er noch während der Spielzeit zu den Eisbären Berlin wechselte und seitdem konstant seine Torgefahr unter Beweis stellte. Ortega gilt ligaweit als verlässlicher Scorer, der mit Tempo, Spielintelligenz und Abschlussstärke überzeugt.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Austin ist ein außergewöhnlicher Spieler, der seit Jahren seine Qualitäten in der DEL unter Beweis stellt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die Eislöwen gewinnen konnten. Seine Spielintelligenz und Torgefahr werden unserem Team enorm weiterhelfen. Zudem kennt er Trevor Parkes bereits bestens aus München. Mit seiner Erfahrung und seinem Ehrgeiz passt er hervorragend zu den Eislöwen.“