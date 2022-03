Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Hauptrunde der DEL neigt sich langsam dem Ende zu und viele Mannschaften fangen an, den Blick auf die Playoffs zu richten. Daneben stecken andere Teams mitten im Abstiegskampf, wie beispielsweise die Krefeld Pinguine. Wir begrüßen daher Stürmer Alexander Blank am Donnerstag bei Hockeyweb-Instagram-Live.

Der gebürtige Berliner sammelte nach seinem Debüt in der Schüler-BL Erfahrung in der RB Hockey Academy in Österreich, ehe er 2018 wieder nach Deutschland zurückkehrte. Von da an spielte er zunächst beim Iserlohner EC in der DNL und schaffte 2020 schließlich den Sprung in die Profimannschaft der Pinguine, für die er inzwischen 73 Spiele absolviert hat. Des Weiteren durchlief der 20-Jährige bereits diverse Jugendteams der deutschen Nationalmannschaft. Bei der U20-WM, die im Dezember abgebrochen wurde, war er auch mit von der Partie.

Trotz einer nicht erfolgreichen Saison bei den Pinguinen, wird Blank von diversen NHL-Scouts als Kandidat für den nächsten Entry Draft gesehen und gehört demnach zu den besten U23-Spielern in Europa.

Im Saisonendspurt der DEL stecken die Pinguine um Blank tief im Abstiegskampf. Nachdem sich die DEL und ihre 15 Klubs auf einen Absteiger geeinigt hatten, bleiben den Krefeldern nur noch wenige Spiele, um dies zu verhindern. Wie ist Blank mit den Niederlagen umgegangen? Warum gab es so wenig Erfolgserlebnisse? Und was würde ein Abstieg für ihn persönlich bedeuten? Dazu und zu weiteren Themen wird uns Blank höchstpersönlich im Live-Interview auf Instagram erzählen.

Und natürlich haben wir auch diesmal eine Powerfragerunde vorbereitet, um lustige Geschichten zu hören und Alexander Blank ganz privat kennenzulernen. Ihr habt auch Fragen an den jungen Pinguin? Dann schickt sie uns im Vorfeld über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram! Wir freuen uns über jede eurer Fragen!

Nicht vergessen: Schaltet am Donnerstag um 19:00 Uhr bei uns auf Instagram ein, um Alexander Blank hautnah zu erleben!

