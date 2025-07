Lesedauer: ca. 1 Minute

Es ist nur noch die Vollzugsmeldung des Unvermeidbaren: Die Moskitos Essen hören auf zu existieren. Das verkündete der bisherige Oberligist in den Sozialen Medien.

„Wie viele von euch in den letzten Tagen bereits vermutet haben, müssen wir heute eine bittere Wahrheit bestätigen: Der ESC Moskitos Essen e.V. steht vor dem Aus“, verkündet der Verein. „Nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten und trotz vieler Gespräche mit der Stadt und der Politik und Bemühungen müssen wir schweren Herzens feststellen: Der Verein hat leider keine tragfähige Zukunft mehr.“

Weiter heißt es: „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Zu viele Menschen haben sich über Jahre hinweg mit Herzblut für diesen Standort engagiert und gekämpft. Doch am Ende waren die Hürden zu hoch, die Rückschläge zu schwer – und die Unterstützung zu gering. Wir danken allen, die diesen Weg mit uns gegangen sind – auf, neben und hinter dem Eis. Spieler, Fans und Ehrenamtliche: Ohne euch wäre diese Geschichte nicht so lang, nicht so intensiv und nicht so emotional gewesen. Danke dafür.“

Wie der neue, nun zu gründende Verein heißen wird, ist noch nicht bekannt. Der Eishockey-Verband NRW hatte den Essenern bereits zugesichert, mit einem neuen Verein in der Regionalliga West starten zu dürfen. Die Nachwuchsmannschaften sollen ihr jeweiliges Spielrecht behalten, nach Möglichkeit auch die Teams, die in DEB-Ligen spielen, wobei dies sowohl von der Zustimmung des Deutschen Eishockey-Bundes als auch von der Finanzierbarkeit abhängt.

Die Skaterhockey-Abteilung kann das Spielrecht auf den neuen Verein übertragen und sowohl mit den Herren als auch in allen Nachwuchsligen alle Spielklassen erhalten. Das hatte die Skaterhockey-Kommission des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes, die ISHD, bereits bestätigt.