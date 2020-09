Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herner EV hat mit dem EV Duisburg einen weiteren Kooperationspartner gefunden. Die langjährigen Rivalen gehen in der Saison 2020/21 eine Partnerschaft ein, um junge Spieler weiter zu fördern.

Nach vielen Jahren in der Oberliga-Spitze hat sich der EVD nun ein neues Konzept auferlegt. „Duisburg legt in der kommenden Saison großen Wert auf die Aus- und Fortbildung junger Spieler, die aus der Region kommen. Für uns ist es der perfekte Partner, da Duisburg fast um die Ecke ist und wir zu den jetzigen Verantwortlichen ein sehr gutes Verhältnis pflegen“, freuen sich Chefcoach Danny Albrecht und Geschäftsführer Jürgen Schubert auf die Zusammenarbeit. So werden die jungen HEV-Stürmer Noah Bruns und Maximilian Herz mit einer Förderlizenz für den EVD ausgestattet.

„Es ist schön, dass wir die Kooperation mit Herne bekanntgeben können. Mit Jürgen Schubert und Danny Albrecht verbindet uns eine langjährige Freundschaft und ich schätze die Arbeit, die in den letzten Jahren in Herne geleistet worden ist, sehr. Nach dem Rückzug in die Regionalliga, ist für uns eine Kooperation mit Herne eine hervorragende Möglichkeit jungen Talenten Spielpraxis in der jeweils passenden Liga zu geben. Die viel zitierte ‚Rivalität‘ der beiden Clubs, hat bei dieser vor allem sportlich wichtigen Entscheidung keine Rolle gespielt“, ist auch Stavros Avgerinos, der Vorsitzende des EV Duisburg, zufrieden mit der neuen Kooperation.