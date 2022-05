Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Playoffserie zwischen den New York Rangers und Carolina Hurricanes bleibt spannend, nachdem bislang immer das Heimteam siegte und muss so in einem Spiel 7 entschieden werden.

Die New York Rangers feierten im heimischen Madison Square Garden einen 5:2-Erfolg gegen die Carolina Hurricanes in Spiel 6 und glichen damit die Serie zum 3:3 aus. Tyler Motte (8.) brachte New York früh mit 1:0 in Führung, bevor Mika Zibanejad (10.) nur kurze Zeit später in Überzahl auf 2:0 erhöhte. Rangers-Angreifer Filip Chytil (24.) schraubte den Spielstand nach Wiederbeginn gar auf 3:0 und beendete damit vorzeitig den Arbeitstag von Canes-Goalie Antti Raanta (10 Paraden), der von Backup Pyotr Kochetkov ersetzt wurde. Dieser Torhüterwechsel sollte für Carolina ein Weckruf sein und Brady Skjei (26.) brachte die Gäste tatsächlich nur kurz darauf mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Doch Filip Chytil (27.) erstickte mit seinem zweiten Treffer der Partie zum 4:1 die Hoffnungen der Hurricanes. Zwar konnte Vincent Trocheck (33.) für Carolina in Überzahl erneut verkürzen, doch Artemi Panarin (48.) sorgte im Schlussdrittel mit einem Powerplaytor für den 5:2-Endstand und dem Serienausgleich. Mann der Partie war New Yorks Torhüter Igor Shesterkin, der mit 37 Paraden wieder einmal ein sicherer Rückhalt für sein Team war. Doch der 26-jährige Schlussmann überzeugte nicht nur zwischen den Pfosten sondern auch mit zwei Assists zum 2:0 und 4:1. Zudem zog er gegen Ende des zweiten Drittels eine wichtige Strafe wegen Behinderung, um so seinen Teamkollegen einen Reihenwechsel zu ermöglichen, nachdem diese knapp zwei Minuten in der eigenen Zone eingebunden waren. Diese dankten ihm im nachfolgenden Unterzahspiel, in dem sie keinen einzigen Torschuss der Hurricanes zuließen. In der Best-of-seven-Serie, in der es bislang nur Heimsiege gab, muss die Entscheidung nun in einem alles entscheidenden Spiel 7 fallen, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag stattfindet. Der Gewinner trifft im Conference-Finale auf Titelverteidiger Tampa Bay Lightning.