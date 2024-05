Lesedauer: ca. 1 Minute

Ryan Smith hatte es angekündigt – und inzwischen läuft die Abstimmung darüber, wie das neue NHL-Team in Utah heißen wird, das die Mannschaft und den gesamten Eishockey-Staff der inaktiven Arizona Coyotes übernimmt.

Die Fans können ihren Favoriten in der ersten Runde aus 20 Namen wählen. Klar ist inzwischen aber auch: Der neue Name wird erst zur Saison 2025/26 die Trikots der Mannschaft schmücken. In ihrer Premierensaison wird das Team einfach „Utah“ heißen.

Die erste Abstimmungsrunde läuft noch bis zum 22. Mai. Hier können die Fans bis zu vier Namen aus den 20 Optionen auswählen. Jeder Fan darf nur einmal abstimmen. Wie es nach dem 22. Mai weitergeht, will das „Team Utah“ im Sommer bekanntgeben.

Diese 20 Namen stehen zur Wahl: Utah Squall, Utah Ice, Utah Black Diamonds, Utah Caribou, Utah Canyons, Utah Swarm, Utah Fury, Utah HC, Utah Glaciers, Utah Mountaineers, Utah Powder, Utah Venom, Utah Hive, Utah Outlaws, Utah Blizzard, Utah Freeze, Utah Yeti, Utah Frost, Utah Blast und Utah Mammoth.

Dass eine Expansion Franchise einfach nur mit einer Ortsbezeichnung an den Start geht, ist ein völliges Novum in der NHL-Geschichte. Gänzlich neu im nordamerikanischen Profisport ist es dagegen nicht. Als die Washington Redskins aus der National Football League ihren umstrittenen Namen ablegten, spielten sie eine Saison lang als Washington Football Team, ehe sie sich den Namen Washington Commanders zulegten. Und bei der recht kurzfristig verlaufenen Gründung der Frauen-Eishockey-Profiliga PWHL konnte die Frage der sechs Teamnamen auch nicht rechtzeitig gelöst werden, ehe die Premierensaison im Januar 2024 begann. Dort heißen die Teams aktuell einfach nur „Team New York“ oder „PWHL New York“ und entsprechend für die Standorte Boston, Minnesota, Montreal, Ottawa und Toronto, ehe zur neuen Saison die offiziellen Namen, die nach wie vor nicht bekannt sind, zum Tragen kommen sollen.

Sobald das NHL-Team Utah beziehungsweise die Fans einen Namen ausgewählt haben, werden alle weiteren Aspekte der Teamidentität entwickelt – wie Logo, Maskottchen, Farben und andere Markenelemente, die dann in der NHL-Saison 2025/26 zu sehen sein werden.

